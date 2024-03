TheGrefg defiende a una jugadora de Saiyans FC a la que despreciaron en redes: "El tono es machista y despectivo"

Ya son varias las ocasiones en las que un negocio ha mostrado en las redes el malestar que siente por la cantidad de influencers que les escriben para ofrecerles una colaboración y conseguir algún producto gratis, incluso aunque estos no cuenten con un gran número de seguidores. Y, aunque la mayoría de las ocasiones las redes suelen apoyar a estas personas, esta vez ha ocurrido todo lo contrario con la publicación de Mr_angelote, quien ha criticado a una de las jugadoras de la Queens League, concretamente, de Saiyans FC.

Aunque la chica le ha escrito de forma educada proponiéndole hacer una colaboración publicitaria a cambio de unas zapatillas, el empresario ha criticado y menospreciado a esta jugadora no solo por tener menos de 2.000 seguidores, sino también por ser una "mujer futbolista". Esto es algo que no ha hecho ninguna gracia a las redes, quienes rápidamente han saltado sobre él por la forma en la que ha hablado de ella, a quien han defendido al decir que, aunque tenga pocos seguidores, "está en una plataforma pública y es normal que busque una colaboración".

Esta situación ha escalado tanto que incluso TheGrefg ha decidido hablar sobre este tema, momento en el que ha defendido a la jugadora de Saiyans FC. Porque, tal y como ha señalado, el tono del tuitero no solo es "machista y despectivo", sino que se nota que "lo ha puesto para reírse de la jugadora".

Y, precisamente por este motivo, considera que "el que está haciendo el ridículo es él", porque no cree que la chica haya hecho algo malo, a diferencia de lo que insinúa este tuitero. Aun así, TheGrefg no ha querido dedicarle mucho tiempo a este chico, ya que considera que refleja un comportamiento "bastante asqueroso", por lo que no quiere darle tanta relevancia.

Sin duda, este tuitero ha terminado consiguiendo una respuesta contraria a la que posiblemente se esperaba, ya que el que ha terminado saliendo escaldado ha sido él, y no la jugadora.