TheGrefg rechaza la invitación de Auron a TortillaLand: "Me lo podrías haber dicho antes, aunque a lo mejor tampoco habría entrado"

Desde que se conoció la lista de participantes oficial de TortillaLand 2, varias de sus ausencias más notables han generado una importante discusión entre los espectadores. Entre los grandes nombres que formaron parte de la primera edición y que no entraron en esta segunda, está el de TheGrefg, que habló de forma muy abierta sobre lo ocurrido cuando sus seguidores le preguntaron la razón por la que no formaría parte del elenco de esta serie en Twitch. Dejó claro que no había recibido ninguna invitación por parte de AuronPlay o de la organización para entrar en TortillaLand 2; y que, aunque la hubiese recibido, lo más probable es que hubiese dicho que no.

Pero una participación efímera de Grefg en la serie a través del personaje de Ampeter hace unos días provocó que este tema de conversación volviese a la actualidad streamer. Auron reconoció haberse divertido mucho viendo su participación, y decidió enviarle por privado una invitación para formar parte de la serie, de la forma en la que Grefg quisiera. Si no lo hizo al principio, fue porque Auron interpretó que el murciano no tenía interés en participar, tras su corto recorrido en la edición anterior. Por su parte, Grefg pensó que, sin invitación oficial, la organización habría decidido no contar con él de forma deliberada. El silencio de ambos y las interpretaciones equivocadas hicieron que no acabase de resolverse el asunto antes del comienzo de la serie.

Ahora, Grefg ha rechazado, esta vez sí, la invitación oficial de Auron a entrar en TortillaLand. Aunque ha reconocido que el problema de diálogo se ha producido por las suposiciones erróneas de ambos creadores, habría preferido recibir esa invitación antes, ya que cree que debe ser la organización la que contacte a los participantes, y no al contrario. Sea como sea, al menos ha quedado claro que no ha habido malas intenciones por parte de ninguno de los dos, ¡así que esperemos verlos juntos en alguna otra serie del futuro!