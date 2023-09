TheGrefg, rescatado en la montaña después de haberse quedado atrapado en mitad de una tormenta

Aunque todo el mundo sabe que los medios de transporte pueden estropearse o fallar en cualquier momento, uno siempre espera que esto no ocurra en un lugar peligroso o de difícil acceso. Pero, por lo que parece, este sábado TheGrefg ha tenido la mala suerte de que su bicicleta eléctrica decidiera dejarlo tirado en uno de los peores momentos posibles: cuando se había perdido en la montaña y tenía una tormenta a sus espaldas. Esto es algo que el propio streamer ha compartido a través de sus redes sociales, donde ha subido un vídeo donde aparecía empapado en mitad de la lluvia, explicando que su bicicleta se había quedado sin batería, y que no sabía exactamente dónde estaba, por lo que estaba algo preocupado.

Pero, afortunadamente, esta situación tan peligrosa pudo solucionarse rápidamente, algo que el propio TheGrefg explicó en un tuit donde tranquilizaba a su comunidad y les decía que había pedido ayuda y ya habían ido a buscarle. Por tanto, aunque todavía no estaba en casa, le había pedido a Vicens que abriera stream en su canal, ya que justo ese sábado se decidía si su equipo pasaba a la final en el partido de Saiyans FC contra El Barrio.

Y, aunque el streamer ha confesado que esta ha sido "la peor situación" que ha vivido nunca, parece que esto no le ha frenado para hacer directo en cuanto ha llegado a su casa, de forma que ha aparecido en cámara sin camiseta y cubierto con una manta. En ese momento, TheGrefg se ha mostrado especialmente agobiado y estresado por la situación que le ha tocado vivir, explicando que casi tiene que ir un helicóptero a rescatarlo, algo que parece que finalmente no ha sido necesario.

Aun así, no cabe duda de que estas situaciones tan inesperadas nunca son agradables de vivir, algo que ha quedado reflejado en las palabras de TheGrefg, quien ha explicado que encima no había comido nada, porque tenía pensado llegar antes a su casa. Por tanto, toca agradecer que haya podido volver a su casa sano y salvo gracias a los equipos de rescate, y esperar que no tenga que volver a afrontar ninguna situación similar a esta.