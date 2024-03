El tiktoker Kappah desvela la verdadera historia detrás del viral de Trini

Si queríamos la enésima muestra de que cualquier cosa, hasta la más absurda, puede volverse viral en redes sociales la tenemos en el viral de Trini. Lo que empezó como una broma lanzada por el popular tiktoker @kappahhh4 se volvió rápidamente viral en TikTok cuando numerosos influencers, incluido TheGrefg, entraron al trapo.

Luego la tendencia salto a otras redes sociales como Instagram, Twitter y YouTube y empezaron a surgir numerosas noticias sobre el fenómeno de Trini.

Visto todo el revuelo que se había formado Kappah decidió subir un nuevo vídeo reaccionando a la viralidad de Trini y explicando un poco en profundidad lo que había pasado y os va a explotar la cabeza al verlo.

"¿Quién coño es Trini? Parece que es lo único de lo que hablado la gente en esta aplicación en las últimas 24 horas”, empieza diciendo en el vídeo antes de explicar que "lamento deciros que nadie sabe quién es Trini porque Trini no existe. Era todo mentira, era todo un experimento social y lo se porque lo empecé yo. Ayer subí un vídeo pidiéndole a todos mis seguidores que subiesen un vídeo o dejasen comentarios hablando sobre una tal Trini. Muchísimos influencers se unieron al movimiento y empezaron a hablar sobre Trini y hasta TheGrefg hizo un vídeo sobre Trini. El experimento estaba llegando mucho más lejos de lo que yo jamás había soñado."

Luego Kappah intenta hacernos creer que se trataba de un experimento social, de algo pensado meticulosamente y con un sentido y objetivo importantes. "¿Os estaréis preguntando Kappah todo esto para qué? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo de este experimento social?", se pregunta el tiktoker antes de engañar a su audiencia diciendo "Y si os dijese que todo ha sido mentira desde el primer momento y si os dijese que el vídeo que subí ayer explicando el experimento social también era mentira y estaba hecho por inteligencia artificial y si os dijese que incluso los que participasteis en la broma, los que os pensabais que estabais troleando a todo el mundo hablando sobre Trini también estabais siendo troleados."

Pero justo cuando termina de decir todo esto empieza a reírse y reconoce que detrás del viral de Trini no hay absolutamente nada. No sólo es que no exista Trini, que eso ya lo sabíamos, sino que no existe ningún tipo de experimento social y todo ha nacido de un vídeo tonto, sin ningún propósito ni expectativas, que ha subió este tiktoker mientras estaba aburrido en casa.

"Me lo acabo de inventar todo, Trini no existe y tampoco es un experimento social. Estaba aburrido en mi casa y subí ese vídeo y se ha hecho un poco viral", ha sentenciado.

Una prueba más de como las redes sociales pueden convertirse en algo vacío sin contenido real que aporte algo, sin un verdadero sentido y propósito. Lo de Trini me recuerda al vídeo de las fresas con chocolate que está cerca de batir todos los récords de TikTok, a cuando un chaval que quería Nuggets de pollo gratis se convirtió en el tuit más retuiteado de la historia o cuando la foto de un huevo llego a ser la de más likes de la historia en Instagram.