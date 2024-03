El tiktoker Peldanyos se olvida del cumpleaños de su padre y le envía este mensaje: "No me dijiste nada"

Todos nos hemos olvidado alguna vez del cumpleaños de una persona cercana y querida pero lo normal es que nos acordemos rápido y les felicitemos al día siguiente o como muchos dos días después.

Esto no es lo que le ha ocurrido a Peldanyos que ha llegado más de dos semanas tarde a felicitar un cumpleaños y nada menos que el de su padre.

Sergio Bolaños es el nombre real del tiktoker y creador de contenido conocido como Peldanyos. Este valenciano de 25 años está especializado en gastronomía, recientemente lanzó un bombón y además ha sido anunciado como uno de los participantes de La Velada del Año 4 de Ibai Llanos.

Recientemente en medio de varios vídeos relacionados con el boxeo su participación en la velada Peldanyos sorprendió a sus seguidores de TikTok con un vídeo personal inesperado.

"Subo este vídeo a modo de felicitación y disculpas públicas", escribió en el texto de este vídeo que ha sido visto más de 600.000 veces y acumula más de 130.000 likes.

"Soy un desastre, es el peor día de mi vida. Se me ha olvidado felicitar el cumpleaños a mi padre y no ayer, el 16 de febrero, hace más de dos semanas" y añade que "lo peor es que tengo un aviso en el calendario que me recuerda el cumpleaños con una alarma el día de antes y en el día del cumpleaños, pero esa era la fecha en que salió el bombón, estaba en Nevalia y muchas cosas".

Luego ha reconocido que "hoy me ha pasado lo típico que te quedas empanado mirando a un punto fijo y entonces te vienen los demonios y los recuerdos de aquí fallaste a alguien" pero lo que más le duele es "el estoicismo con el que un padre enfrenta estas cosas".

Después ha enseñado la conversación de WhatsApp con su padre en la que le dice: "Papa no te felicité el 16 de febrero y te la peló, no me dijiste nada" a lo que el padre le contesta: "Se que vas liado, es un día más".

Peldanyos sigue disculpándose, diciendo: "Joder es que vaya tela. Lo peor es que lo tengo apuntado" pero su padre sigue siendo un amor y le dice: "no es importante".

"El 'no es importante' y el 'sé que vas liado, es un día más' me han roto por la mitad, le debes algo muy grande, por favor, llévate de viaje a algún lado o algo, ósea me ha destrozado, se lo debes", le escribió una seguidora en TikTok y otra dijo que "hazle un regalo bonito e invítalo a comer a un restaurante chulo".