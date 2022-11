Todo listo para los Premios For You Fest de TikTok

Se acaba el año y la bandeja de entrada de cualquier periodista se llena de invitaciones de eventos, recordatorios de lo que ha pasado en los últimos meses y unos cuantos premios para celebrar que hemos pasado otros 12 meses de alegrías y penas. Siendo sinceros, una de las que más nos gusta es la de TikTok, que ya se prepara para los For You Fest.

Se trata de una continuación a los 'No lo sabes todo sobre TikTok', gala a la que fuimos invitados en exclusiva, y todavía nos acordamos de la maravillosa selección de figuras públicas con las que allí nos cruzamos y que estaban encantadísimas de asistir a la primera gran cita de la red social en España.

La intención de los premios es reconocer "reconocer la creatividad, la diversidad y el talento de la comunidad española de la plataforma". Cambia de nombre y también un poquito de formato, porque las categorías tienen premio doble según la antigüedad y notoriedad de los nominados. Las temáticas son nueve: "deportes, entretenimiento, comedia, educación, gaming, diversidad, música, moda y belleza (las dos juntas) y lifestyle".

"Los usuarios podrán descubrir a los finalistas y votar por sus creadores favoritos desde la app, realizando la búsqueda Premios For You Fest y haciendo click en el banner, o en este enlace", explican desde TikTok. Las votaciones están abiertas hasta el 27 de noviembre.

"Adicionalmente, los Premios For You Fest reconocerán el talento y la creatividad de las figuras públicas y los partners presentes en la plataforma. Para ello, el jurado seleccionará a un partner y a una figura pública para recibir este premio en base a sus contribuciones a la plataforma".

"Por último, la entrega de premios también contará con cinco reconocimientos directamente relacionados con el contenido más viral en la plataforma. Estas categorías serán: Vídeo del año, Canción del año, Tendencia viral del año, Mejor uso de efecto y TikTok Stars". Esta última, reservada para los MVP de la plataforma. Unos premiazos que esperamos no perdernos y que se celebrarán (y retransmitirán) el 1 de diciembre. Para que los tengas a mano, los nominados son todos estos:

Creador Revelación - Deportes

@alvarobernalalejandre

@migueldball

@cristimedina96

@raquelcule

Creador Referente - Deportes

@arigeli

@josemaria_lpz

@futbolcontemo

@sergiopeinadotrainer

Creador Revelación - Entretenimiento

@telocuentosinspoilers

@alberto_boniato

@isluciaferrero

@albert_laro

Creador Referente - Entretenimiento

@nuriasecret

@pacohdez77

@ibngarcia

@hermoti_

Creador Revelación - Comedia

@pablomeixe

@la_churrera

@gersanc_

@tazarte_

Creador Referente - Comedia

@mariavalero22

@fabiomnz

@rubentoncess

@aleagullosm

Creador Revelación - Educación

@patriciafedz

@andreorowling

@taramonication

@marcllivina

Creador Referente - Educación

@paugarciamila

@doctorfision

@elfisicobarbudo

@dailymarjan

Creador Revelación - Gaming

@viizzzm

@sankhs

@reiginblast

@laurixgames

Creador Referente - Gaming

@polispol1

@objetivo_gaming_oficial

@h3ctoruiz

@therubenazomc

Creador Revelación - Diversidad

@marinadelgadx

@itslisamnb

@ruben.avilesx

@lunanuevavicky

Creador Referente - Diversidad

@enrique_bernabeu

@alanelruedas

@nahlu__

@dar.ventura

Creador Revelación - Música

@charlieusg

@nevaoficiall

@munic_hb

@inesmanzano_

Creador Referente - Música

@leo.rizzi

@beret1996

@skinnyflakk

@ptazeta

Creador Revelación - Moda y Belleza

@immartacamin

@srgpardo

@andywaakk

@lenadepons

Creador Referente - Moda y Belleza

@carla_paucar

@sircrombie

@annersite

@nuria.adraos.makeup

Creador Revelación - Lifestyle

@missuqui

@planesconbarbygant

@cocinaconcoqui

@ismaelcocinillas

Creador Referente - Lifestyle

@blondiemuser

@gemelosviajeros

@danielillescas

@lacocinadelpirata

Video del año

@grtmarta, 'Imitación de Georgina'

@nuriacasasc, 'Tipos de madre'

@xusojones, 'Cierran una tienda conmigo dentro y me quedo encerrado'

@aliciaa_holgado, 'Make up de foto del DNI'

Temazo del año

ROSALÍA - DESPECHÁ

Bizarrap & QuevedoQuevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

Lola Indigo - AN1MAL

Chanel - SloMo

Tendencia viral del año

@pijayquinqui, Tamara Falcó.

@santobelen, 'One thing about me'

@saracisneros, I'm unstoppable

@ras_tt, 'As an accountant'

Mejor uso de efecto

@clarawt, Red flags machistas

@davidsuaarez2, Quiz fútbol femenino

@lauraescanes, Tap Tap

@nuriauriel, Concha de Oro

TikTok Stars

@jordi.koalitic

@twinmelody

@yunimatstudios

@lolalolita