Premios No Lo Sabes Todo Sobre TikTok: ganadores de la primera gala en España

Es un gusto enorme que, incluso con la situación actual, los eventos presenciales vuelvan a celebrarse, pero una sorpresa todavía mayor que sean tan divertidos y glamurosos como el primer acto oficial de TikTok en España.

Ha sido un año magnífico para la incontestable red social del momento y los organizadores se aseguraron de que todo iba a salir perfecto. Con el imponente Palacio de Neptuno como escenario (a tiro de piedra del Museo del Prado) y unas estrictas medidas de seguridad (PCRs para todos los asistentes), ninguno de los invitados dio positivo y todos pudieron disfrutar de una noche entre la crème del mundillo influencer.

PercebesyGrelos fue la maestra de ceremonias en los premios No Lo Sabes Todo Sobre TikTok, con menciones estelares al ausente Ibai ("no quiero ser como él", aseguró en broma refiriéndose al momento en el que tapó el beso a Rosalía y Rauw Alejandro) y con ayudantes para presentar cada premio.

.

El de Pioneros se lo quedó Marina Riverss, con un año de lo más ajetreado para bien y para mal, pero sobre todo para bien. "TikTok me ha cambiado la vida", dijo realmente sorprendida, una frase que se repitió con honestidad por casi todos los demás premiados.

"Para la gente que no sabemos editar, esta plataforma nos ha venido de maravilla", dijo muy en serio pero entre risas la comediante Lalachus, que a su vez anunció que la ganadora en la categoría de comedia era EsperansaGrasia. "TikTok cambia vidas", dijo entonces.

La periodista Chelo García Cortés se confesó fan de la plataforma ("y eso a mis 70 años, fíjate") y anunció a Miss Raisa como triunfadora en la categoría de Diversidad. "No sé si vengo vestida para la ocasión", decía entre risas ya fuera del escenario, "pero al menos estoy entre gente guapa".

El premio del Deporte se lo llevó Adri Contreras, colaborador de El Chiringuito, en educación fue LawTips el que se llevó el gato al agua, y CocinaConChia se llevo... pues el de cocina, claro.

La presentación del galardón de Belleza comenzó como un alegato también a la tolerancia, y se lo llevó NobodyIsUgly, mientras que el más esperado (premio al Buen Rollo) se lo quedó merecidamente La Chica Bona.

La sorpresa de la noche la firmó Omar Montes, que se quejó de algunas cosas que le pasan desde que es famoso: "Cuando voy a mear a los baños públicos me miran el colín. Yo no lo hago. No lo hagáis", pidió con ese tono entre broma y serio que le caracteriza. Con esa introducción, el premio a Lola Índigo (que no pudo asistir) fue todavía más cachondo.

Era curioso ver cómo las celebridades tiktoker también se piden selfis entre ellas (y por supuesto las conceden a periodistas, ejem), como sucedió poco después de que la retransmisión finalizara. Pero es que aunque ellos "adoren al halo de luz" (como dijo Percebes en la despedida), en el fondo son personas completamente normales. Solo que famosísimas.