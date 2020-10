TWICE quinto aniversario: el grupo mira atrás hacia sus mejores recuerdos

Los próximos días van a ser muy entretenidos para los fanáticos de la música coreana. El supergrupo femenino TWICE cumple cinco años desde su debut (alguno más como formación K-pop en los ensayos), y anda recordándolo por redes sociales a sus seguidores.

El grupo se estrenó en 2015 con la canción 'Like ooh-ahh', y desde entonces se han convertido en un referente dentro de su género. Fue el 20 de octubre de aquel año, y para 2020 han preparado contenidos muy jugosos que van a repartir durante los días previos al aniversario.

En una serie de entrevistas (subtituladas por si como nosotros no dominas el coreano), las chicas expresan sus dudas de los inicios: "Pensé que el estreno no había sido muy bueno, que habíamos fracasado. Pero nuestra primera canción tardó un poquito en despegar, y me pregunté cuando vi las visualizaciones si ya éramos famosas", confiesa Momo.

Todas estaban nerviosas por saber cómo iría el debut, y Tzuyo recuerda con especial cariño su primer concierto: "Habíamos oído que para los grupos femeninos puede ser difícil enfrentarse a un concierto, pero estábamos seguras de haber trabajado duro para salir adelante".

Los cambios en estos cinco años son evidentes. Jeongyeon se ríe en uno de los vídeos diciendo que ahora es mejor haciendo "cosas cuquis" para los fans, aunque Dahyun asegura que pese a su imagen todas han madurado mucho. Chaeyoung añade que es algo que les ha ayudado a llevar mejor las dificultades.

Se refiere a cómo llevar la presión de su tremendo éxito, algo de lo que unánimemente están orgullosas, pero que les agobia ocasionalmente con la obligación de ir mejorando con cada álbum.

"Lo llevo mejor porque no estoy sola y compartimos todo", explica Dahyun, a lo que Nayeon añade que suele pensar que "la cantidad de amor que recibe de la gente es algo que quizá no dure para siempre", con lo que quiere disfrutar de cada momento.

No descartes que de aquí al día 20 haya alguna sorpresa más. De hecho, sería muy raro que ese día no tuvieran algo muy especial preparado para sus seguidores.