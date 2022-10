Twitch desmiente el vídeo del baneo de Spreen, y el streamer publica las pruebas de que la plataforma se confundió

El baneo de Spreen está dando que hablar mucho más de lo esperado. Después de que el streamer subiera un vídeo explicando las razones que Twitch le dio para justificar este bloqueo temporal de su canal, muchos creadores se alarmaron y decidieron retirar sus sistemas de premios, ya que parecía que la plataforma no estaba de acuerdo con ellos. Ahora, Twitch ha expresado claramente y de forma pública, a través de Twitter, que recompensar a los viewers con subs y membresías VIP a cambio de puntos del canal es perfectamente lícito. Esto, por supuesto, desmiente las afirmaciones que Spreen había hecho con anterioridad, por lo que el streamer se ha defendido publicando los correos privados que mantuvo con Twitch.

En esta historia hay un problema principal: tanto en los mensajes de Twitch como en las explicaciones de Spreen se entremezclan los premios del tipo sub o VIP con las recompensas materiales, como un iPhone o una Play Station 5. El hecho de que no haya quedado claro en ningún momento de su conversación qué se puede regalar y qué no ha provocado, por lo visto, una serie de errores o malentendidos que han enrevesado el asunto mucho más de lo necesario.

Spreen ya ha explicado que respetará el baneo y que volverá cuando Twitch se lo permita, y que no quiere que se ataque a la plataforma por lo ocurrido. Los creadores podrán dormir tranquilos sabiendo que, aunque incumplan la misma norma que Spreen de forma accidental, siempre recibirán un aviso previo por parte de Twitch antes de sufrir un baneo tan potente como el que ha tenido el streamer. Y con la confirmación pública de la plataforma al respecto de la validez de los regalos en forma de membresía VIP o suscripción, parece que nada tendrá que cambiar en el panorama streamer. ¡Esperemos que con esto el asunto quede cerrado por fin!