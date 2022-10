El baneo de Spreen levanta ampollas entre los streamers: ¿deben quitar sus recompensas por puntos de Twitch o no?

El baneo de Twitch a Spreen pilló por sorpresa a sus millones de fans hace unos días, y muchos especularon sobre la posible razón de su expulsión temporal. Este fin de semana, por fin, el propio streamer ha confirmado cuál es la causa de este baneo, y su explicación ha tenido repercusiones muy notables para sus compañeros de plataforma, ya que muchos estaban cometiendo el mismo error por el que Spreen fue castigado. Entre ataques y justificaciones, los fans no acaban de entender cuál es la versión definitiva de lo ocurrido.

Según el streamer afectado, Twitch le impuso 30 días de baneo por incumplir de manera reiterada y con previo aviso una de sus normas: no se puede compensar a los viewers con regalos a cambio de sus subs o su tiempo de estancia en los streams. Los sorteos, las suscripciones VIP y demás compensaciones son muy habituales en una parte importante de los grandes creadores de contenido, y muchos se han asustado y las han retirado tras escuchar la historia de Spreen. Pero otros creadores como Jacky han explicado que esta norma no es real (o que, al menos, no lo era hasta hace poco), y se han negado a quitar este sistema de compensación a sus viewers.

Habrá que esperar a que Twitch confirme cuál de las dos versiones es la real, para que así la comunidad streamer pueda actuar en consecuencia. Mientras tanto, hay quien se ha dedicado a acusar a Spreen de comprar seguidores (por este sistema de regalos y sorteos que, en realidad, es habitual en muchos creadores), y el streamer no ha dudado en defenderse. Ha explicado que su sistema de recompensas no ofrece premios tan suculentos como para que alguien decida dedicarle cientos de horas de visualización, y que su comunidad de YouTube (en la que cuenta con cinco millones de suscriptores) ha crecido de forma orgánica y sin estas recompensas. ¡Parece que costará bastante que las aguas vuelva a su cauce después de este espectáculo!