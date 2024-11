Twitch excluye a canales de salseo y a varios streamers de los Squid Craft Games 3

A pocos días del lanzamiento de la tercera edición de los Squid Craft Games, uno de los eventos más conocidos y aplaudidos del mundillo del streaming, AuronPlay ha revelado que Twitch ha decidido vetar a varios creadores de contenido, incluyendo a conocidos canales de salseo, especializados en noticias y polémicas sobre otros streamers. Según el creador, la plataforma ha enviado a los organizadores una lista de creadores que no podrán participar en el evento, que tendrá lugar en el formato de Twitch Rivals el próximo 12 de noviembre.

Auron explicó durante uno de sus directos que Twitch ha excluido a varios streamers debido a la baja actividad en sus canales o a la naturaleza del contenido que producen. "Es un Twitch Rivals, y hay gente que no entra porque Twitch nos ha dicho que esa persona no entra", comentó Auron. "La lista es larga y algunos nombres realmente me sorprendieron". Aunque el streamer no ha revelado nombres concretos, sí aclaró que las directrices de Twitch buscan limitar la participación de canales con poca actividad en la plataforma, argumentando que muchos de ellos han dejado de hacer directos regularmente.

Otro de los criterios empleados por Twitch para las exclusiones son los conocidos "canales de salseo", que centran sus contenidos en la vida personal o profesional de otros creadores. En el chat de Auron, varios usuarios sugirieron nombres como el de Tío Shur, un conocido canal de noticias sobre streamers y habitual en series del estilo de los Squid Games. Aunque Auron no confirmó que este nombre específico estuviera en la lista, sí reconoció que Twitch ha decidido prescindir de varios canales de este tipo: "Hay unos cuantos canales de salseo que están vetados. Pero no por mí, sino por Twitch", explicó. "Ellos ponen el dinero y deciden quién entra y quién no".

La decisión de la plataforma ha generado un amplio debate en la comunidad, que se ha mostrado dividida ante el veto de estos creadores de contenido. Para algunos, la medida limita la transparencia en torno a los eventos de streaming; para otros, la restricción ayuda a mantener el foco en los aspectos creativos y competitivos de los Squid Craft Games.

Los Squid Craft Games 3, que contarán con la participación de más de 100 streamers, prometen una edición llena de sorpresas y novedades. Sin embargo, las decisiones de Twitch ya han dado mucho de qué hablar en una comunidad que espera ansiosa el comienzo del evento.