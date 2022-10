Varios fans pagan a Amouranth para que los pise en la TwitchCon, y la streamer lo hace con gusto

Durante los últimos años se han popularizado expresiones como "Step on me" como reacción a una persona que causa una gran impresión con su atractivo o su poderío, pero no son muchos los que se atrevan a realizar ese tipo de peticiones en la vida real. Como siempre, Amouranth ha demostrado ser la excepción a la norma en prácticamente todo, y ha sorprendido a muchos en la TwitchCon al aceptar las propuestas que algunos de sus seguidores: pisar su trasero o su espalda mientras posaban para una fotografía.

Nadie sabe hasta qué punto se trataba de una broma entre streamer y seguidor, o de una oportunidad de cumplir alguna fantasía sexual; teniendo en cuenta de que estamos hablando de una creadora de contenido como Amouranth, podemos esperar cualquier cosa. Al fin y al cabo, estamos hablando de una streamer con seguidores que están dispuestos a pagar por sus pedos embotellados, así que una petición como la que hicieron estos seguidores en la TwitchCon parece hasta inocente.

Esta anécdota se suma a otras muchas que ha dado este curioso evento, como las de las streamers accidentadas que se han lesionado en la espalda y el tobillo, que han dado mucho de qué hablar a través de Twitter. Las opiniones al respecto del evento están siendo bastante negativas, y este último momento curioso protagonizado por Amouranth y algunos de sus fans no ha hecho más que echar más leña a un fuego que ya ardía de forma intensa.

Al margen de las reacciones que estos clips hayan podido tener en Twitter, lo que está claro es que Amouranth estuvo encantada de pisar a sus fans, viendo la reacción tan positiva que se le ve hacer en ambos vídeos. Además, teniendo en cuenta la viralidad que han alcanzado, es probable que sean muchos los que hayan tomado nota de la idea para la próxima ocasión en la que tengan la oportunidad de acudir a un Meet and Greet con la streamer.