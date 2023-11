Vegetta777, sobre TheGrefg durante su primer directo en Twitch: "Puede caerme mejor o peor, pero cuando presenta lo hace muy bien"

Tal y como sospechaba la comunidad, Vegetta777 también ha decidido hacer directos en Twitch sin dejar atrás los de YouTube, de forma que, al igual que Willyrex, hará multistreams en ambas plataformas. Y, para celebrar este gran cambio y el estreno de su nuevo set-up, Vegetta ha querido hacer un directo especial con cámara, en el que ha estado hablando con tranquilidad sobre los diversos temas que han ido surgiendo.

Esto es algo que no ocurría desde hacía ya un año, cuando falló el servidor de Karmaland y tuvo que improvisar un directo hablando con el chat, algo que su comunidad recuerda de forma muy especial y con mucho cariño. Y, precisamente por esto, era de imaginar que este directo iba a tener una acogida tan buena como aquella, algo que se ha visto reflejado en el número de espectadores que ha tenido en Twitch, donde ha alcanzado un máximo de 66.826 viewers.

Además, durante este stream no ha dudado en hablar sobre todo tipo de temas, sin importar si eran polémicos o no, motivo por el que ha querido retomar el tema del lenguaje inclusivo. Hace apenas unos días que las redes saltaron contra él por lo crítico que se mostró con este tema, pero, aunque en aquel momento parecía que no tenía intención de cambiar de opinión, parece que ahora no descarta que esto pueda llegar a ocurrir en el futuro. Porque, pese a que en estos momentos no entiende por qué es necesario el lenguaje inclusivo, señala que quizás que con el tiempo termine cambiando de idea, ya que no está cerrado a escuchar distintas opiniones. Aun así, ha querido recalcar que él no busca influir en nadie cuando da su opinión, ya que él puede estar tan equivocado como cualquier otro.

Por otro lado, también ha confesado que el motivo por el que nunca va a los eventos que organizan los streamers es porque se siente incómodo al estar rodeado de tantos creadores de contenido y no conocer a muchos de ellos. Por ello, si pudiera ir sin que le viera nadie estaría encantado de hacerlo, pero como sabe que no es posible, se siente mejor viendo todo desde la tranquilidad de su casa.

Además, no ha dudado tampoco a la hora de hablar de TheGrefg, sobre quien ha señalado que, sin importar lo bien o lo mal que le pueda caer, considera que hace muy bien su trabajo como presentador, algo que ha demostrado en todos los premios ESLAND. Porque, aunque parezca que él pueda hacerlo porque no le cueste hablar frente a una cámara, confiesa que le sería imposible hacer algo como esto, ya que incluso tuvo problemas para participar en el documental de Willyrex porque había una persona detrás de la cámara.

Sin duda, Vegetta777 ha empezado una nueva etapa en su vida no solo al mudarse, sino al hacer este salto a Twitch y a los multistreams.