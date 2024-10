Los VTubers cargan contra Twitch por la censura de sus modelos

Los VTubers han ido ganando mucho terreno en Twitch a lo largo de los últimos años. Estos streamers prefieren no mostrar su cara, así que de cara a la galería se decantan por ofrecer un modelo 3D animado que responde a sus movimientos, algo para lo que necesitan un arnés y más tecnología que detecta su propio cuerpo. Es un proceso que requiere mucho trabajo y que tiene muchas herramientas detrás, por lo que convertirse en VTuber es una inversión, trabajo y esfuerzo que lleva tiempo. Cualquier cambio en la normativa referida a estos modelos puede ser un problema gordo, y justamente eso es lo que ha pasado.

Las nuevas políticas de Twitch, que funcionan aclarando normativas ya presentes, establecen que los VTubers también deben regirse por las mismas reglas de atuendo que el resto de streamers de la plataforma. Estas reglas tienen en cuenta, sobre todo, aquello que se puede considerar como sugerentes o incluso desnudos completos. "Los genitales, las nalgas, las caderas, los pezones femeninos y las axilas deben estar cubiertos en todo momento en las retransmisiones generales. Estas directrices se aplican a los modelos de Vtuber, pero no a los personajes de videojuegos, incluidos los subidos a juegos como VRChat".

Con estos cambios, los VTubers no lo tienen tan fácil como simplemente ponerse un jersey encima, sino que tienen que invertir más dinero, tiempo y esfuerzo en nuevos modelos de sus personajes. No pueden reaccionar de forma instantánea, pero deben hacerlo lo más rápido posible de cara a no saltarse las reglas de Twitch. Y esto es lo que ha enfadado a los VTubers, que se sienten damnificados. Además, varios seguidores señalan que la plataforma va detrás de esta comunidad, aunque eso no quita que están teniendo muchísimo éxito, como demuestra el hecho de que Ironmouse se haya convertido en el canal con más suscripciones de los morados. ¿Cómo reaccionará la comunidad al completo? Algunos cederán, otros se mudarán y, mientras tanto, Twitch sigue enfadando a sus principales activos.