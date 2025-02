Westcol responde a los que le critican por dejar de lado los directos: "Estoy asegurando mi futuro"

Westcol, uno de los streamers más populares de los últimos años, ha decidido dar un giro a su carrera y dejar de hacer tantas horas en directo para enfocarse en sus negocios, una decisión que no ha sido bien recibida por todos sus seguidores. En un reciente directo, el creador de contenido respondió a quienes lo critican por su cambio de prioridades y explicó los motivos detrás de su elección.

"Muchas personas están muy enfadadas porque yo estoy muy enfocado en mis empresas", comenzó diciendo Westcol. Sin embargo, dejó claro que su visión siempre ha sido a largo plazo y que, aunque reconoce el legado que ha dejado en el mundo del streaming, su prioridad es construir algo que le garantice estabilidad en el futuro.

"Por más legado y cosas chimbas que usted haga, la gente se olvida de todo en un momento. Yo dejé un legado muy hijo de puta", afirmó, dejando entrever que el éxito en plataformas digitales puede ser efímero y que es necesario pensar más allá de la fama momentánea.

El streamer también señaló que muchos creadores de contenido que no diversificaron sus ingresos ahora están viendo las consecuencias: "Desde el principio yo tuve la mentalidad de que tengo que asegurar mi futuro y uno no asegura su futuro con las redes. Todos aquellos que en su momento estuvieron pegados y no hicieron empresa no están facturando como deberían".

Sus palabras han generado un amplio debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes apoyan su decisión de emprender y quienes creen que ha descuidado a su comunidad. No obstante, Westcol parece tener claro su camino y no tiene intención de dar marcha atrás. Y es que mientras algunos streamers siguen apostando por el contenido diario, Westcol se suma a la lista de creadores que han optado por convertir su popularidad en una plataforma para proyectos más allá de internet. Su futuro en el mundo empresarial apenas comienza, y solo el tiempo dirá si su estrategia da los frutos esperados.