Willyrex la lía al utilizar la IA para "crear" una serie de dibujos animados para su hija

Willyrex, uno de los youtubers más veteranos del panorama hispano, ha vuelto al centro del debate, esta vez por motivos poco habituales. El influencer publicó en X (antes Twitter) un vídeo mostrando una serie de clips animados creados con inteligencia artificial, protagonizados por su hija y doblados al español latino. Según él mismo explicó, los generó en menos de diez minutos con herramientas como Google VEO3 y recursos de la plataforma Freepik, contando además con la asesoría del divulgador digital Javilop.

"Mi hija ya no quiere ver dibujos animados… quiere ver SUS dibujos", escribía el streamer, mostrando orgulloso las animaciones de estética cercana al estilo Pixar. Destacaba, entre otras cosas, la sorprendente consistencia visual de los personajes entre clips y la personalización de las voces.

Sin embargo, lo que para él fue un ejercicio de creatividad digital y vínculo familiar, para muchos en redes ha supuesto un motivo de crítica. "Mejor ponle a tu hija dibujos animados hechos por PERSONAS", comentaba un usuario. Otro ironizaba: "Willy... el Disney Plus tampoco está TAN caro, sabes?". Y no faltaron quienes pusieron el foco en el valor educativo: "¿Por qué hacer esto con la cantidad de series animadas que hay? (...) Esto no tiene valor en absoluto, ni visual ni educativo ni nada".

El vídeo ha generado un intenso debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de contenido infantil, así como sobre el papel de los padres en la elección de estímulos audiovisuales para sus hijos. Mientras algunos defienden el carácter innovador de la propuesta de Willyrex, otros advierten del riesgo de sustituir obras artísticas con trasfondo narrativo y pedagógico por productos hiperpersonalizados, pero carentes de contenido. Lo que está claro es que su experimento ha abierto un nuevo frente en la discusión sobre la IA, el entretenimiento y la crianza.