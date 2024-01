Xokas asegura que su proyecto "es el futuro" de la alimentación y da las primeras pistas sobre su empresa

Aunque apenas han pasado unos días desde que Xokas se mudó a su nueva casa y compartió un house tour con sus seguidores, parece que el gallego no ha dejado de trabajar en todos los proyectos que tiene en mente. Hace apenas unos meses que habló sobre estos en uno de sus directos y, en esta ocasión, ha querido actualizar el estado en el que se encuentra el de la alimentación, el cual parece que ha avanzado mucho más de lo que se imaginaban sus seguidores.

Porque, pese a que no ha pasado mucho tiempo desde que empezó a hablar de él, Xokas ha revelado en su último directo que no habrá que esperar mucho para saber qué hace la empresa de alimentación que ha comprado. En concreto, planea desvelar esta información durante este mes de enero, pero todavía no está seguro de si lo hará la próxima semana o la siguiente.

Y, aunque no quería revelar mucho, debido a que siempre habla de este proyecto como una idea innovadora que cree que será "el futuro" de la alimentación, muchos no saben qué esperar de él o de qué puede tratarse exactamente. Por ello, Xokas ha querido aclarar que no se trata de un proyecto raro, sino de una empresa localizada en Valencia en la que harán comida y que, de hecho, ya la están haciendo.

Pese a que al principio ha empezado hablando sobre este proyecto sin decir mucho, al final el streamer ha terminado revelando que se trata de una propuesta que trata la alimentación "desde otro prisma para la gente que entrena" o para quienes quieren comer bien pero no tienen tiempo para cocinar debido al trabajo. Además, está tan emocionado con este proyecto que confiesa que en estos momentos es su principal objetivo para 2024, y que confía plenamente en él.

Además, tiene tantas confianzas depositadas sobre este proyecto que asegura que no dudó a la hora de comprar la empresa. Sin duda, esta es una propuesta que tiene muy a sus seguidores muy intrigados. Pero, por suerte, no habrá que esperar mucho para saber qué es lo que tiene Xokas entre manos.