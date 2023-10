Xokas desarrollará un videojuego en 2024: "Quiero unir la experiencia que tengo en RPGs para hacer un buen juego"

Xokas ha sorprendido a su comunidad al anunciar cuáles son sus planes de futuro, momento en el que ha revelado que tiene intención de invertir en el mundo textil, en el de la alimentación y en el de los videojuegos, algo que empezará a hacer a partir de 2024. Por ello, ha asegurado que, para él, "se acabó el ser streamer", algo que ha matizado al aclarar que seguirá haciendo directos, pero que los hará con menos regularidad porque quiere centrarse en todos estos proyectos.

El motivo por el que ha tomado esta decisión es que cree que este es el mejor momento para llevarlos a cabo e intentar cumplir los sueños que siempre ha tenido. Y, aunque no ha revelado qué es lo que quiere conseguir dentro del ámbito textil y de la alimentación, sí que ha compartido cuáles son sus planes dentro del mundo de los videojuegos: crear un RPG free to play para ordenador y, quizás, también para móvil. Además, aunque esta es su idea inicial, confiesa que no descarta hacer un MMO, algo que no ve viable hacer de primeras pero que le gustaría hacer más adelante.

Tal y como ha confesado, Xokas lleva muchos años pensando en cómo sería el RPG perfecto para él, algo que ha conseguido elaborar en su mente a raíz de haber jugado tantos videojuegos que le han inspirado para hacer uno completamente nuevo. Además, señala que quiere que sea "un videojuego puro para jugadores de verdad" y no uno casual, por lo que no tiene intención de modificar nada solo porque le vaya a hacer ganar más dinero. Aun así, duda entre si hacerlo cooperativo o de un jugador, algo a lo que todavía está dándole vueltas.

Aun así, lo que sí que tiene claro es que quiere empezar a trabajar en este proyecto durante los primeros seis meses de 2024. Y, aunque confiesa que no sabe si saldrán bien o no todos estos proyectos, él quiere intentarlo de todas formas y luchas por cumplir sus sueños, algo con lo que en estos momentos se ha mostrado especialmente ilusionado.