Xokas, enfadado con el RNG de Pokémon en la Twitch Cup: "Este competitivo no es serio"

La Pokémon Twitch Cup de este año se ha cerrado con una larga lista de polémicas, y El Xokas ha sido el protagonista de una de ellas. Tuvo que sufrir una derrota bastante frustrante, ya que el RNG del juego le jugó varias malas pasadas, y eso lo llevó a quejarse de que no se podía competir de una forma seria dentro de esta Twitch Cup. Aunque muchos lo acusaron de picarse por haber perdido, las observaciones posteriores que ha hecho Xokas han hecho que muchas personas se muestren de acuerdo con su forma de pensar.

Quien haya jugado a algún videojuego de Pokémon recordará probablemente que, a veces, los ataques fallaban, y que esto es algo que sucedía al azar, en un porcentaje concreto de probabilidad para cada ataque. Como esta saga de juegos es fácil de completar, normalmente no supone ningún drama, pero es en los ambientes más competitivos donde esta característica del diseño de Pokémon se puede convertir en un problema. El fallo de un ataque potente puede convertirse en el factor que defina la victoria de un enfrentamiento, y que esto esté en manos del azar, y no de la estrategia, es algo que a muchos les resulta frustrante.

La conclusión de todo este lío ha sido que Xokas haya decidido no volver a participar en las futuras ediciones de Pokémon Twitch Cup, a no ser que el RNG actual quede eliminado. En su opinión, una competición seria debería basarse en la estrategia y no en factores random.

Muchos han estado de acuerdo con la opinión de que el RNG de Pokémon puede resultar muy frustrante en ambientes competitivos, pero la mayoría de amantes de la saga están más que acostumbrados a lidiar con ello. Hay que sentir una gran pasión por la franquicia para disfrutar de participar en la Pokémon Twitch Cup, y poca duda cabe de que, para la mayoría, la oportunidad de formar parte de un evento así compensa los pequeños momentos de frustración que puedan surgir.