Xokas habla sobre la polémica de Imantado en Bellum: "Está en todo su derecho"

Hace una semana regresaba por todo lo alto una de las series más queridas de Twitch: Bellum. La serie de Rust creada por Xokas finalizó ayer, 17 de junio, y ha sido todo un éxito, tanto en audiencias como en calidad, y los seguidores del creador de contenido gallego ya esperan a tener noticias de una posible tercera temporada.

Pero si hay algo que ha caracterizado a esta segunda temporada de Bellum ha sido la polémica. Desde el primer día, la serie ha estado llena de polémicas. Una de ellas, ya hacia el tramo final, ha sido protagonizada por Imantado, uno de los streamers que más éxito han tenido con Bellum 2. Y es que muchos han acusado al creador de contenido de pasarse con la streamer Paola Pinar, a la que mató en reiteradas ocasiones y que, a causa de ello, tuvo que abandonar la serie por pura frustración.

Ahora Xokas ha querido hablar sobre este tema: "Paola Pinar acabó dejando la serie, no es broma. Ha dejado la serie porque no dejaban de matarla. Y hubo más personas que se fueron de la serie porque es hardcore [...] Esa es la putada, que te encontraste con Imantado. Te llegas a encontrar conmigo y yo te hubiese perdonado la vida, pero te encontraste con Imantando y te mató y está en su puto derecho, no le puedes decir nada. Es lo que hay, no te puedes quejar".

Muchos han aplaudido que Xokas salga en defensa de Imantando. Y es que, indudablemente, el gallego tiene razón en sus argumentos. Al fin y al cabo, Bellum es una serie de Rust en la que matar a los contrincantes está a la orden del día. No es una serie para simplemente rolear: también tiene un componente de PVP. Así que, tal y como ha dicho Xokas, Imantado no ha hecho nada que rompa con las reglas de la serie. Además, nadie puede negar que la participación de Imantado ha sido una de las mejores.