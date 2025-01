Xokas revela detalles de su próximo evento de World of Warcraft: "Será en febrero y habrá más de 500 personas"

Después de un tiempo de espera, Xokas ha puesto fecha a su esperado evento en torno a World of Warcraft (WoW). Durante un directo reciente en su canal de Twitch, el gallego confirmó que su proyecto, dedicado al juego que catapultó su carrera como streamer, verá la luz a mediados de febrero.

"El proyecto de WoW está en marcha, no os preocupéis", aseguró Xokas, quien adelantó que actualmente están trabajando en un vídeo promocional que promete ser espectacular. Aunque no dio una fecha exacta, explicó que espera tener todo listo para la segunda semana del próximo mes.

El evento reunirá a un gran número de streamers y creadores de contenido, algo que, según Xokas, ha sido muy bien recibido. "Me han confirmado un montón de streamers que van a venir. Será un evento con mucha gente, y me alegra mucho que estén haciéndose hueco en sus agendas para participar. Esto me hace mucha ilusión", comentó el creador, quien también destacó que esta iniciativa busca acercar el World of Warcraft a una nueva generación de jugadores y rendir tributo al título que marcó el inicio de su trayectoria.

Sin embargo, no todo estará abierto al público general. Xokas explicó una medida importante para garantizar la comodidad de los participantes: "Hemos decidido que solo vayan a participar streamers que tengan a partir de 100 o 200 viewers, y los amigos que ellos quieran invitar. Cada persona podrá traer a cinco o diez amigos. No meteremos a todo el mundo para evitar que algunos sean pesados con los streamers". El streamer subrayó que este enfoque permitirá crear un entorno seguro y agradable, alejando posibles molestias y asegurando que todos los asistentes puedan disfrutar de la experiencia sin presiones externas.

El evento promete ser uno de los puntos destacados del inicio de 2025, no solo para los fans de World of Warcraft, sino también para la comunidad de streamers en España. Con grandes nombres ya confirmados, todo apunta a que será un proyecto inolvidable.