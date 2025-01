La guerra entre Xokas y Elmillor alcanza su punto más álgido: "Me importa una mierda, voy a volver a ignorarle"

La competición First to Challenger, organizada por Riot Games, prometía ser un evento amistoso que reuniera a algunos de los streamers más destacados de League of Legends en España. Sin embargo, lo que comenzó como una dinámica de competición entre capitanes, se ha convertido en una disputa personal que ha escalado a niveles inesperados.

Xokas y Elmillor, dos de los líderes en este evento, protagonizan una de las polémicas más sonadas de este recién estrenado año en el mundo del streaming. Todo comenzó con una apuesta propuesta entre ambos: 10.000 euros al capitán cuyo equipo alcanzara primero el rango Challenger en las partidas FlexQ. Sin embargo, las dudas de Xokas sobre el compromiso de Elmillor para cumplir con la apuesta encendieron la mecha.

"Voy a hablar con el equipo, vamos a ver si queremos hacer la apuesta", explicó Xokas en un directo, añadiendo que sus compañeros le habían advertido: "Es probable que no la pague". Estas sospechas se basaban en una controversia pasada de Elmillor, relacionada con una apuesta de 30.000 euros con otro creador de contenido, ElOjoNinja. Según Xokas, Elmillor abandonó aquella apuesta tras sufrir una desventaja en el juego.

Lejos de quedarse en silencio, Elmillor respondió con dureza en su directo, lanzando insultos contra varios miembros del equipo de Xokas, como Zeling y Sendo, lo que llevó la tensión a un punto de no retorno. Xokas, visiblemente molesto, pidió que los ataques cesaran: "A mí puede insultarme todo lo que quiera, pero le pido por favor que deje de insultar a Zeling, Shiro, Sendo y Knekro".

Finalmente, Xokas declaró que no volverá a referirse a Elmillor: "Me importa una mierda, por mi parte vuelvo a ignorarle como nunca debimos dejar de hacer". La competición, mientras tanto, sigue su curso, aunque la rivalidad entre ambos capitanes amenaza con eclipsar el evento.