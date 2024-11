xQc revela que ha perdido más de 100 millones de dólares en apuestas y advierte a sus seguidores sobre los riesgos

La afición del famoso streamer xQc por las apuestas ha sido un tema recurrente y controversial en la comunidad, especialmente en plataformas como Twitch y Kick. A pesar de que el gambling en directo ha sido prohibido en Twitch, xQc ha seguido transmitiendo sus sesiones de juego gracias a un contrato no exclusivo con ambas plataformas. En una entrevista reciente en el podcast IMPAULSIVE, el creador reveló el impacto económico que el juego ha tenido en su vida, confesando que las pérdidas superan ya los 100 millones de dólares.

En un momento de la entrevista, el presentador Logan Paul le preguntó: "Tío, ¿cuánto dinero crees que has perdido en el gambling? En total". Ante la insistencia de los anfitriones, xQc, algo incómodo, confesó: "La pérdida es de más de 100 millones, ¿vale?", una cifra que sorprendió tanto a Logan Paul como a los otros participantes del pódcast.

Durante la charla, xQc describió su relación con las apuestas como un hábito impulsivo y reconoció que, aunque las apuestas ofrecen pagos altos, pueden derivar en pérdidas enormes. "Soy un jugador asiduo, pero también soy tonto, ¿vale? Así que sí, apuesto mucho", confesó el streamer, dejando claro que es plenamente consciente de las consecuencias de este tipo de entretenimiento.

A lo largo de los años, xQc ha defendido su derecho a apostar mientras advierte a sus seguidores sobre los riesgos, intentando disuadirlos de seguir su ejemplo. En varias ocasiones ha dicho a su audiencia: "No apostéis, no seáis tontos. No pongáis vuestro dinero en ninguna plataforma de apuestas", y ha llegado a calificar estos sitios de "basura". En un stream anterior, incluso concluyó diciendo: "Solo porque yo lo haga… no lo hagáis vosotros".

Aunque en 2023 afirmó que había dejado las apuestas después de ganar un premio de 5 millones de dólares en Las Vegas, el streamer continúa apostando ocasionalmente en sus directos, lo que mantiene la controversia viva y a sus seguidores divididos. Con su última confesión en el podcast, xQc ha vuelto a poner el tema en el centro del debate sobre la ética y la influencia de los creadores de contenido en prácticas de alto riesgo como el gambling online.