¿Ligar por apps? Las madres confiesan: “En las redes te encuentras muchas mentiras”

Sin desmerecer a los hijos, sus madres son las grandes protagonistas de Si lo dice mi madre. Ellas son la voz de la experiencia y quienes mejor pueden aconsejar sobre el amor. En esta ocasión, han respondido sobre las primeras citas.

¿Ligar en persona o por apps? Las tres coinciden en que prefieren lo primero: “En las redes te encuentras muchas mentiras” ha confesado María del Mar. Además, a Rosario, la madre de Sandra, solo le transmite la mirada y el hablar con la persona.

Las madres tienen una conexión increíble. Y es que, cuando se les pregunta por la primera cita ideal, ellas vuelven a estar de acuerdo: “Una cita tranquilita, tomar un café” responde la madre Carla. ¡Estas madres no se complican!

¿Qué es lo primero en lo que te fijas de tu cita? La mirada es la respuesta más romántica: “La gente que no mira a los ojos no me gusta” ha revelado Mar. La madre de Carla, en cambio, va más allá de lo físico y se centra en la personalidad: “Que sea simpaticón y enrollado”.

