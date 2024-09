¿Perdonarían las madres una infidelidad?: “Cuando se rompe el respeto, siempre quedan dudas”

La voz de la experiencia ha vuelto a hablar en Palabra de madre. En esta ocasión, ellas han charlado acerca de la cara B de las relaciones de pareja: las rupturas. ¿Qué consejos tendrán preparados para afrontarlas?

La infidelidad es lo primero que viene a la cabeza cuando una pareja rompe, ¿perdonarían a su pareja si le ponen los cuernos? La respuesta es clara: No. “Cuando se rompe el respeto, siempre quedan dudas”. Aunque la madre de Cristina hizo de abogada del diablo: “Según como haya sido, hay que analizar las cosas”.

Sin embargo, la respuesta no es unánime cuando les preguntan si serían amigas de su ex. En esta ocasión, la madre de Cristina es más tajante: “Si se acaba, se acaba”. A quien no parece importarle es a Matilde, la madre de Sara: “Hay que generar buen rollete”.

Ellas también han querido aconsejar a quien esté pasando por una ruptura amorosa: Seguir conociendo a otras personas, salir de fiesta e ir al psicólogo son sus mejores consejos si estás pasando por este momento.

¡Descubre Palabra de madre en las redes sociales de Flooxer y disfruta del último programa de Si lo dice mi madre! Los más premium ya pueden ver el preestreno del siguiente en atresplayer.