“No vamos a mantener a un novio”

Mercé ha venido a Si lo dice mi madre a buscar un novio para su hija Cristina, pero hay ciertos requisitos que tienen que cumplir los pretendientes.

Y es que ya sabemos que aquí lo raro es tener pelos en la lengua, pero Mercé nos ha dejado tiesos y mira que hemos visto cosas en este programa. Ni corta ni perezosa ella ha querido saber un aspecto, para ella muy importante, de sus posibles futuros yernos.

Así que les ha preguntado a las madres de los pretendientes si sabían cuántos ceros tenían sus hijos en la cuenta del banco.

Las reacciones no han tardado en llegar y alguna, como May, ha sido muy directa tachando a Mercé de materialista. Pero el asunto ha ido más allá y Mercé ha asegurado que ellas no tenían intención de “mantener a un novio” que más bien al revés, “si acaso quiere entrar con nosotras, que nos mantenga”.

