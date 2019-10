Seguramente habrás visto a alguna amiga, prima o conocida que se priva por un buen cupón descuento o directamente, una muestra de regalo. Es normal, en España todo lo que es gratis nos encanta.

Pero es que hay que reconocerlo, ¿a quién no le mola de vez en cuando sentirse el más listo del mundo pensando que por su agudeza mental ha conseguido ahorrarse una pasta, y lo más importante, sin robar ni timar a nadie? A todos, sí. Por eso hoy te damos consejos sobre cómo encontrar descuentos para que consigas cosas rebajadas… ¡o directamente by the face!

1.- Webs especializadas

Todos sabemos que hay webs especializadas que mantienen acuerdos con comercios y rebajan los servicios que allí se prestan, ¡y los descuentos son de locura! Pueden cambiar hasta en un 90%! Estos portales como Groupon son útiles a la hora de necesitar un servicio como depilarte con láser.

Si vas a una tienda sin descuento te va a costar una pasada, pero si compras aquí un bono, te puede salir tirado. Y cuando se te acabe, ¡haz lo mismo en otro salón de belleza! Las peluquerías para cortarte el pelo, entradas de cine, e incluso cenas, también son buena opción.

Truquito: Si no te fías de Internet, llama directamente al local donde hayas visto la oferta en el portal. Normalmente te hacen el mismo precio sin tener que hacer el trámite de la plataforma.

Algunos lugares donde buscar en la actualidad ofertas y grandes descuentos | Elena Arcelus

2.- Cheques

Varias veces al año, el famoso taco de cheques descuento comienza a aparecer hasta en los rincones más recónditos de la ciudad, ¡y debes hacerte con uno de ellos! Pueden metértelos en el buzón, darlos a la salida del metro, con el periódico o tenerlos en tu tienda favorita al lado de la caja para que te sirvas de ellos gratuitamente. En ellos hay descuentos para los parques de atracciones, el zoo, restaurantes, servicios de belleza… ¡tendrás que encargarte de administrarlos!

3.- Apúntate a las newslettter

Es verdad que es un rollo recibir todos los días mogollón de publicidad de marcas que te da pereza hasta abrir. Pero es que esta manera es la que tienen algunas marcas de darte descuentos. El primero por suscribirte (así que no lo hagas hasta que no quieras de verdad comprar algo y así podrás aprovecharlo). Y después por tu cumpleaños, en fechas señaladas… siempre tienen un detalle contigo.

4.- Apúntate a hacer encuesta de opinión

Hay lugares de Internet donde buscan gente para hacer estudios de mercado. Esto significa que cada ‘x’ tiempo te mandarán un email con un cuestionario de diferentes temas que tú tendrás que contestar con sinceridad. ¿Y qué te dan a cambio? Puntos. Y cuando llegas a un número considerable de puntos, ¡te los canjean por cheques para gastar en Amazon!

Escaparate de una tienda anunciando los descuentos durante las rebajas de verano. | EFE/Archivo

5.- En revistas

Las revistas muy a menudo traen muestras dentro. Así que si eres de las que le mola leer cosas de beauty y encontrarse sorpresitas para probar gratuitamente, éstas son una mina de oro para ti. Siempre vienen cremas hidratantes, maquillajes, colonias… Y luego, aparte, el regalo mensual de la revista que normalmente suele ser tamaño venta, pero te lo regalan solo por comprarla.

6.- Páginas con códigos

Si te mola ahorrar y buscarte las castañas para conseguir descuentos, tienes que seguir este consejo. Cada vez que vayas a comprar algo en internet, busca en google la palabra ‘Cupón descuento’ seguida de lo que pretendas comprar. ¡Te sorprenderás la cantidad de gente que te proporciona códigos válidos!

7.- La experta cazachollos

Y por último, un día que te aburras, busca en Google los outlets más famosos que se hacen en tu ciudad o alrededores. Siempre hay ventas por navidades y primavera en las que las marcas sacan todo su stock mucho más barato. Eso sí, no les dan mucha publi y pocas personas están informadas. Así que tendrás que investigar a fondo si quieres ganarte el carnet de cazachollos oficial. ¡Suerte!