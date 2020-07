Para sentir el ritmo en tu piel hemos preparado una playlist para que la escuches con unos buenos cascos. Los siguientes temazos son infalibles para subir el ánimo hasta el cielo… y donde tú quieras. ¡Vamos allá!

REINAS - KING JEDET

Vale, esta canción de King Jedet ya tiene su tiempo, pero igual no te acordabas de ella. Y, además, ¿quién puede negar que al cantar su estribillo no aumenta la autoestima desde los primeros compases? Venga, prueba, repite en voz alta con nosotros: ‘Todas somos reinas no importa lo que …’ Dilo una vez, dos, o tres veces. ¿A que ahora ya solo te falta la corona?

LO MALO - AITANA

Continuamos con otro hit ‘buenrrollero’ que con su letra te da las instrucciones exactas a seguir si lo que buscas es que tu día se convierta en una fiesta.

‘Pa fuera lo malo, no, no, no, yo no quiero nada malo, no, no, no’. Ya sea un pensamiento turbio sobre tu ex, un mal rollo con tu crush o un choque con tu bestie, las cosas malas hay que sacarlas del cuerpo cuanto antes. ¿Por qué no subes el volumen y recuerdas el temazo del verano pasado y los momentos inolvidables que viviste con Aitana y Ana Guerra para inundarte de buenas vibraciones?

CON ALTURA - ROSALÍA

En nuestra playlist de empoderamiento instantáneo con ritmo imparable no puede faltar ella, la revolución musical por excelencia de los últimos tiempos: Rosalía. ‘Lo hago pa mi gente y a mi manera. Flores azules y quilates y si es mentira que me maten’. La letra de esta canción es toda una declaración de intenciones: Rosalía hace lo que quiere cuando quiere, así que es el momento de que asumas su lema como tuyo y conviertas tu día en lo que más te apetezca. ¿Ya has decidido qué versión de ti misma vas a ser después de escuchar este temón?

POP PA TU CRUSH - GO ROMEO

Esto te ha pasado, ponte en situación: tu fichaje ve tus stories, pero no te escribe comentándolas; mira tus fotos y lo sabes, pero jamás te da like, ¡y eso hace que tu cabeza se vuelva loca y el bajón llame a tu puerta! Eso es justo lo que cantan los chicos de Go Roneo, una banda segoviana que está dando mucho de qué hablar en la red. ¡Tiene toda la pinta de convertirse en uno de los éxitos del verano.

¿Su letra más efectiva contra el mal de amor? ‘Yo sé que gustas de mí, yo sé que gustas de mí’. Y tú también lo sabes, en el fondo, le gustas. Así que, hasta que se decida a darte bola en la red… ¡ponte happy dándole Pop pa'tu crush!

OBA FUNK OSAKA - OBACHAAAN

Si eres de los que se consideran seguidores incondicionales de K-Pop seguro que has escuchado el último hit viral del momento. Vale, las cantantes tienen sus años, pero las Obachaaan (como se hacen llamar este grupo de amigas japonesas) contagian buen rollo y risas con su último rap, que incluye mensajes que te harán sentirte la reina del mundo, aunque canten en inglés y japonés. ¿Quieres un ejemplo de los lemas que siguen estas cracks? 'Nuestra mente sigue siendo adolescente', o, 'Sé positivo y cántalo fuerte', dicen. Oye, si ellas lo piensan, ¿no deberías hacerlo tú también?

Canciones míticas o temas nuevos, ¿a ti cuál de todas estas canciones es la que te hace subir el ánimo como la espuma?