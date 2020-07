Alexelcapo, TheGrefg y ElRubius denuncian trampas en Twitch Rivals

Parecía que todo iban a ser risas cuando ElRubius, TheGrefg, Alexelcapo y Elrich anunciaron ayer que iban a participar en un evento internacional de Minecraft. El organizador era Twitch a través de uno de sus concursos conocidos como Rivals, y juntaría a destacados creadores de contenido de varios países para que lucharan por un premio de 50.000 dólares.

Aunque todos estaban emocionados, parte de la afición señaló que ni Rubius ni Grefg tenían mucha experiencia en el juego (cosa que el murciano también ha reconocido a menudo). Con dos mastodontes como Elrich y Alex en el equipo, lo más seguro es que la diferencia de nivel quedara compensada.

No fue suficiente para llevarse el gato al agua, y lo peor es que no fue su falta de habilidad la que les llevó a perder como tristemente anunciaba ElRubius, sino unos rivales tramposos.

"Ayer no quedamos terceros, quedamos segundos", explica Alexelcapo en un tuit que le ha vuelto Trending Topic. Resulta que sus rivales franceses "hicieron trampas llevando mods y no fog en el Nether. Claramente en las normas ponía que no se podía usar NADA", añade para dar más detalles.

Enfadado pero con su típica ironía, se lamenta de que que al parecer no fue un caso aislado, que ha contactado con los organizadores y que las normas eran fáciles de cumplir. "Vengo aquí a quejarme porque [...] ni jugar al Minecraft se puede ya".

Siempre con un toque de cachondeo, el resto de participantes de la partida y cientos de miles de espectadores se han unido a la protesta de la mejor manera que sabe hacer Twitter como comunidad: con memes. Los hay que hablan de un cierre de las fronteras con España, y muchos piden una revancha sin chetos.

Consciente de que todo el asunto es en realidad una chorrada, TheGrefg se ha metido en la conversación para calmar los ánimos. Y como lo ha hecho desde Twitter, por ha sido a través de un meme, claro. Asunto casi zanjado.