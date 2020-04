La expresión “vacío de poder” cobra un nuevo significado en el barrio más elitista de Minecraft. La apresurada y definitiva salida de Lolito dejado la alcaldía libre, pero no es un cargo que se deba tomar a la ligera.

Las conversaciones para buscar su sucesor comenzaron entre AuronPlay, Luzu, Fargan y Alexby. No tenían muy claras las normas de adopción en Karmaland, asunto que hasta ahora dictaminaba el alcalde, y cuando los dos últimos se fueron, Luzu y Auron empezaron una animada charla sobre impuestos, quién pagaba y quién no, y qué hacer cuando no se cumplen las reglas.

El catalán le explicó a su compañero que ayer fue un día productivo en Minecraft, ya que se lo pasó acumulando recursos para ElRubius. El youtuber más grande de España anda vagabundeando por el servidor después de hacer volar su casa por los aires, y Auron pensó que sería buena idea darle algo de cobijo.

En mitad de una animada cena virtual, los dos se pusieron a hablar de las normas que ahora quedaban en entredicho en Karmaland, y que quizá deberían buscar a alguien cuanto antes para que se ocupe de decidir las leyes por las que se rige la ciudad. Y ahí empezó el debate.

Auron se ve perfectamente capaz de llevar las riendas de Karmaland, y Luzu está de acuerdo, ya que él no quiere el peso de esa responsabilidad. Y entre ambos, se ponen a analizar los posibles rivales.

Vegetta y WillyRex quedan descartados, por su gusto a hacer trastadas, Fargan es ahora mismo el policía oficial de la zona y podría haber un conflicto de intereses, y ninguno piensa que Rubius pueda ser un regidor serio. No nos extraña.

Pero Auron piensa que sí hay dos habitantes que tienen posibilidades de ser rivales en la futura campaña. Por un lado Mangel, cuyo punto flaco es lo poco que se conecta pero que cuenta con la ventaja de haber participado como candidato luchando contra Lolito. La sorpresa podría darla el otro posible elegido: Alexby. Y aunque todo son palabras por ahora, no nos extrañaría que todo se pusiera en marcha dentro de poco.