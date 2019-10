¿Te imaginas poder adelantarte y saber cómo iría tu vida en función de las decisiones que vayas tomando? ¿Saber qué hubiera pasado si no hubieras echado la culpa a tu hermano de esa trastada y la hubieras reconocido tú? ¿Qué sucedería si te metieses a estudiar esa carrera tan extrema que algunas veces has pensado? No hace falta que lo imagines más, porque ahora vas a poder comprobarlo gracias a Bitlife, algo así como Los Sims pero en formato texto.

El funcionamiento es el siguiente. Tú eliges crear una nueva vida y, con ayuda de un botón verde, vas viviendo año a año. Los primeros años de vida tendrás pocas decisiones o de importancia relativa (básicamente como en la vida real). Por ejemplo, portarte bien, decidir qué hacer en el tiempo libre… Pero, a medida que avances, tendrás que ir tomando otro tipo de decisiones como confesar que has ido tú el que ha roto algo, tener la posibilidad de robar a un amigo, decidir qué carrera estudiar, lanzarte a dar o no el primer beso, probar tu orientación sexual…

Después, como te puedes imaginar, llegará la vida adulta y las decisiones se irán complicando. ¿Quieres ir a la universidad? ¿Quieres buscar trabajo? Es posible que no tengas preparación para ello porque hace unos años decidiste no tenerla o abandonar el colegio. Así, toda decisión que hayas tomado repercutirá en tu futuro.

Bitlife, un simulador vital de bolsillo | Candywriter LLC

A la vez que toda esta vida, tienes también los datos que indican el nivel de felicidad, de apariencia, de inteligencia o de salud que tienes, que se irán modificando a la vez que vas cumpliendo años y tomando decisiones. Además también sabrás también tu estado laboral o cuánto dinero tienes ahorrado en el banco.

Como cualquier persona, morirás a una determinada edad, más pronto o más tarde dependiendo de las decisiones que hayas elegido a lo largo de tu vida y que te "arrastren" a una muerte temprana (o no). Y al final de tu vida tendrás un epitafio con cómo fuiste "en vida".

¿Te pica la curiosidad de jugar? Pues bien, ¡apunta! La aplicación está disponible tanto en el App Store como en Google Play. Vamos, que te la puedes bajar ya mismo. Es gratuita y la única pega que le hemos encontrado por el momento es que está únicamente en inglés (pero no te preocupes si no controlas mucho, se entiende bien y es una gran manera de aprender vocabulario ;-) )

A partir de aquí, eres libre y ya sabes, ¡imaginación al poder! Como cuando tenías el juego de los Sims y les quitabas la escalera para ahogarles en la piscina o cuando podías cuidar a tu Pou y le dejabas sin lavar unos cuantos días… Aquí puedes hacer con tu vida virtual lo que quieras y tomar las decisiones más random que te puedas imaginar. Eso sí, como sucede en la vida real, todas las decisiones que tomes influirán en lo que suceda en el futuro. ¡Vas a tener que elegir con cuidado! ;-)