GraciasSpainRP: AuronPlay hace historia con su último stream de GTA V

Cuando allá por febrero Auron se pasó de Karmaland a GTA V, lo hizo animado en parte por su colega Perxitaa. El par de creadores de contenido llevan casi una década retándose mutuamente en locuras de lo más absurdo, y el catalán pensó que practicar un poco de Role Play en Los Santos le vendría fenomenal para mejorar sus dotes interpretativas.

Entonces no sabía que esa aventura le iba a convertir en el canal de YouTube dedicado a Grand Theft Auto más visto del mundo, y que le llevaría a desarrollar a uno de los personajes más queridos de su género. Hablamos, claro, de Gustabo, que junto a su compi Horacio han hecho historia también en Twitch.

El evento de final de temporada de SpainRP (servidor actual de sus andanzas) ha congregado a 250.000 personas siguiendo en directo el desenlace de la historia. Hace tiempo que vienen avisando que esto sucedería, pero entre que es viernes y que las historias de los habitantes de esas calles se tienen que acabar ya, casi todo está permitido en los últimos compases.

Perxitaa, el más veterano de los participantes del universo que se ha montado, se levantaba con los ánimos trastocados. Hoy iba a ser un día importante, y Twitter le ha dado la razón haciendo tendencia el hashtag #GraciasSpainRP.

Pero no solo las dos cabezas más destacadas del servidor han emocionado hoy a la audiencia. El superintendente Conway, manejado por las siempre hábiles manos de DonReborn2, ha ofrecido un final espectacular a su historia, muy aplaudido por los seguidores.

Si no lo has visto en directo, no queremos chafarte la sorpresa de qué sucede para resolver las historias, pero te puedes hacer una idea de lo bien que ha ido gracias a las palabras de la audiencia. Además, seguro que no tardan mucho en hacer un resumen para YouTube. Si siguen así, no descartes que hasta se convierta en serie por parte de Rockstar Games.