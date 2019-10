Le conocíamos por la pasión que le pone a todos sus casteos cuando retransmite los partidos de League of Legends, pero para Ibai Llanos no hay fronteras. El narrador más popular de los esports en España que cuenta con cientos de vídeos virales será el encargado de poner la voz a los partidos de VOLTA, el nuevo modo de fútbol callejero de FIFA 20.

No se trata de un modo totalmente novedoso: antes era conocido como FIFA Street, pero hacía años que la compañía no dedicaba tanta atención a las calles virtuales. Así que se les ha ocurrido contar con el caster y youtuber ocasional, con la idea de ofrecer una versión renovada del deporte.

"FIFA es un título al que llevo jugando desde pequeño, y desde que empecé a narrar, para mí era un sueño poder salir en el juego", confiesa Llanos, "todavía no me lo creo". Pero esas eran las declaraciones oficiales de la nota de prensa, en un tuit dejaba ver su perplejidad con un estilo más personal: "No sé muy bien qué más decir, salir en el FIFA no tiene ningún sentido. Esto se nos ha ido de las manos. Gracias a todos". Y de hecho, bromeaba con los tuits de sus seguidores cuando estos se preguntaban cuál sería el importante anuncio que iba a hacer.

Quizá no debería extrañarle tanto, ya que se trata probablemente del vasco de su generación más popular en las redes. En Twitter anda imparable de camino al millón de followers, y sus vídeos dando ánimos a estudiantes o becarios han dado literalmente la vuelta al mundo. Tampoco se trata de la primera vez que narra deportes reales, aunque hay que reconocer que si será recordado por algo será por su toque humorístico a todo lo que toca.

Ibai será el encargado de 'retransmitir' con su grabación los partidos que se disputen en uno de los escenarios disponibles en el juego, que además está cerca de su residencia: la Plaza de Catalunya en Barcelona. Habrá que ver si el juego mantiene la animación que el locutor es capaz de dar a todos sus casteos en directo, pero como paso adelante para incluir a figuras muy reconocibles en los videojuegos se trata de un movimiento de lo más original. Idea para el Pro Evolution Soccer: si de verdad queréis petarlo en la edición del año que viene, fichad a ElRubius para que comente vuestros partidos. Y ya tendremos nuestro duelo particular de celebridades en el fútbol.