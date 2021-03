Marbella Vice: esta es la lista de participantes confirmados (y descartados)

La cuenta de Marbella Vice en Twitter acaba de superar los 100.000 seguidores incluso sin que se sepa muy bien ni las normas, ni el enfoque ni la gran mayoría de participantes que van a aparecer en el servidor dedicado de Grand Theft Auto V. Pero entre anuncios oficiales y streams indiscretos, la lista de invitados empieza a perfilarse, y por ahora es muy top.

Dábamos por hecho que Ibai y CooLifeGame (más conocido como Jacky) iban a estar en el ajo, porque son los que han estado moviendo los hilos para que todo esto saliera adelante, pero nos ha sorprendido a todos que TheGrefg se apunte a la fiesta en la ciudad de Los Santos (y alrededores). El juego de Rockstar no es su especialidad, si bien tampoco sabe lo que es la vergüenza.

Van a ser 125 streamers los que se unan en unas partidas multitudinarias cuyo objetivo no está todavía claro, pero sí se sabe que no va a ser un role play al uso, y que no van a ser creadores de contenido exclusivamente españoles. Por ejemplo, estarán los mejicanos Arigameplays y JuanSGuarnizo.

El plato fuerte viene con ElRubius, que según los impulsores de esto estuvo metido desde los primeros compases del proyecto. Cristinini, Folagor, Zeiling, TheCarolos y Maximus son otros de los confirmados oficiales, pero no es el único método para saber quién está en el ajo.

"He metido a un amigo mío de la infancia, que es Nanclares, porque me apetece", dice Ibai con su habitual tono despreocupado. "También me gustaría juntar a gente que no ha trabajado nunca codo con codo, como Willyrex y Staxx, pero eso está por ver".

Fue más por la confirmación de una ausencia sonada que por el anuncio oficial, pero el caso es que sabemos que Auronplay y Perxitaa formarán parte del elenco de streamers en Marbella Vice. Así lo aseguró Jacky en un stream donde aseguró que "no quería malos rollos" y que por eso no habían hablado con Reborn para que participara.

Todavía queda un tiempo para que haya nuevos anuncios, den unas cuantas sorpresas y hasta cambien de idea sobre los invitados. Sí tiene pinta de que el lema de Toxicidad Fuera se va a mantener durante lo que dure este servidor.