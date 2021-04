Un año de Reborn Live: así fueron sus mejores momentos

Viendo cómo está el panorama streamer, a veces se nos olvida que aparte de Ibai existen otros muchos creadores de contenido para los que 2020 ha sido un año de cambios totales. Que se lo digan a Reborn Live.

El creador aterrizó como un completo desconocido en la retransmisión de Auronplay, pero en vez de convertirse en la sombra de un youtuber consagrado, se hizo con un papel protagonista que todavía hoy es recordado. Hoy se cumple un año de aquel estreno.

Hablamos, claro, de Jack Conway, el superintendente que demostró que eso del roleo es una categoría de streaming con muchas posibilidades de éxito, y fue su personaje el que abrió paso a un montón de compañeros de profesión que hoy arrasan en Twitch.

La popularidad le llegó casi por sorpresa al principio de la pandemia, cuando las audiencias no paraban de crecer 'gracias' al confinamiento. Lejos de aprovecharse sin más del tirón que estaba teniendo, Reborn aprovechó para construirse una identidad bien definida, siempre elegante en la manera de hablar, y lo más importante: manteniendo el misterio alrededor de su vida detrás de las cámaras.

Tanto es así, que su retransmisión más vista fue el día en el que enseñó por primera vez la cara. "Voy a ser totalmente sincero, acabo de verle la cara a Reborn y es bastante atractivo", reconocía Ibai en Twitter. "Podríamos decir que incluso me gusta", una opinión cachonda compartida por muchos usuarios que a su vez vieron cierto parecido con el actor Chris Pratt.

La fama no dejó de crecer: 1,6 millones en Twitch, se abrió un exitoso canal de YouTube (que supera el millón de seguidores) y era habitual verle en el top 10 de streams más vistos en nuestro país, algo que consiguió incluso al pasarse a Among Us. Sin embargo, algo pasó en su pico de fama, cuando dejó de emitir al lado de su -hasta entonces- inseparable Auron.

Fue el catalán quien confirmó que "sus caminos se habían separado", acallando rumores que ponían a Bjean como motivo de su enfado. "Sara no tiene absolutamente nada que ver en todo esto. Este hombre me ha demostrado que no vale la pena y no le quiero cerca mío, así de sencillo".

Aunque las aguas están más calmadas desde aquellas duras palabras que rompieron el corazón de los fans, quienes a pesar de todo le tienen como un referente. Por eso esta mañana volvía a estar de tendencia con el hashtag #1YearWithReborn, una demostración de que ha hecho historia en Twitch.