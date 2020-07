Es muy difícil ser original en un tema tan trillado como los análisis de videojuegos, pero las infinitas posibilidades de internet hacen que el talento y el cachondeo siempre encuentren una manera de innovar. Que se lo digan a 'Reseñas Cortas', una cuenta que ha llegado arrasando con, ehm, reseñas cortas de videojuegos.

Es una cuenta de Twitter administrada por Enrique, un malagueño de 27 años que lleva un tiempo en el sector del ocio electrónico como redactor y coordinador en webs, pero que pensó en alejarse de su imagen seria. "La idea era crear una cuenta de Twitter alejada de la mía para crear un personaje paródico sobre la crítica de videojuegos", nos explica. "Quería que llegase a mis compañeros de redacción o mis amigos más cercanos".

No sabemos cuántos amigos tiene, pero en seguidores ha explotado espectacularmente. Suma 12.000 en poco más de tres días, y eso con solo tres vídeos. "Cuando hice la reseña de The Last of Us Parte II tuvo un éxito que no me esperé, pero pensé que sería por el boom y la polémica que ha rodeado al juego, pero la auténtica locura llegó con la reseña de Persona 5 Royal. Aún sigo sin creerme que mis chorradas hayan llegado a tanta gente".

El tono lowcost y cachondo está perfectamente estudiado, el primero como parodia a los análisis serios, y el segundo por llevar sangre del sur de España. "La idea es que fuese un vídeo cutre y muy poco visual, por lo que tomé también referencias a HowToBasic. El resto es sacar la gracia andaluza que llevo dentro".

La apuesta de Enrique es mantener un ritmo fijo de reseñas de una o dos a la semana, "según me lo permita el ánimo y el trabajo", aclara. "En cuanto a YouTube o Twitch, supongo que revivir la cuenta de Twitch que tenía antes de este boom es la opción más cercana, pero YouTube no creo que sea una buena opción, la gracia de las reseñas cortas es el formato de Twitter".

En cualquier caso parece que vamos a seguir escuchando durante una temporada los análisis más honestos y descacharrantes de la red, aunque 'Reseñas Cortas' no sepa todavía cuál es su futuro. "No he tenido mucho tiempo para pensar seriamente, todo ha sido tan rápido que aún me cuesta asimilar que haya tanta gente volcada en esto".