Nadie puede acusar a TheGrefg de no ir con la verdad por delante en sus vídeos. La advertencia de su último éxito es muy clara: "Mi inglés es lamentable. Muy lamentable. ¡MUY LAMENTABLE!", acaba entre gritos, confesando que el idioma de Shakespeare y las Spice Girls no es lo suyo.

¿Y por qué le ha dado por meditar sobre su habilidad limitada con los idiomas? ¿Es porque va a grabar un disco K-pop? Pues más bien no, es cosa del Fortnite. Resulta que LoserFruit, una streamer australiana, le ha comido la tostada al de Murcia y le ha adelantado publicando su skin personalizada en el juego.

Era el turno de TheGrefg según el calendario previsto para que apareciera su personaje, pero los planes cambiaron y la versión de la estrella de YouTube en las antípodas se le adelantó. En un principio Grefg se lo tomó bien y hasta le felicitó por redes. Pero cuando la vio jugando en directo, quiso dejarle las cosas claras.

En realidad lo que le llamó la atención al murciano fue un vídeo donde ella se partía de risa al verle cabreado por el retraso de su skin. "What does 'calvo' mean?" (¿qué significa la palabra calvo?), se preguntaba en ese clip. Y cuando lo descubre, pues sigue con las carcajadas.

Al final coinciden en una partida y resulta que Grefg es un poco exagerado. Su inglés no es tan lamentable, entiende todo y se hace entender perfectamente, aunque hay varios momentos de confusión bastante divertidos:

- (LoveFruit) How do you say "strawberry" in Spanish? (¿cómo se dice strawberry en español?)

- (TheGrefg) I don't know this word (no conozco esa palabra)

- (LoveFruit, después de un rato) I already know: it's "fresa".

- (TheGrefg, confuso, preguntando en español a sus espectadores) ¿Oye sabéis cómo se dice "fresa" en inglés?

Menos mal que en el juego se entendían perfectamente, porque lo que es hablando tenían algunos problemillas como ese. Reconocer el mérito de TheGrefg, que se pasó toda la retransmisión dando todo lo que su inglés le permitía, mientras que LoveFruit solo sabía decir "pantalón" y casi escupe al decir "naranja". Propuesta para una nueva serie: "Aprende Español con TheGrefg mientras juegas a Fortnite". De nada, Grefg.