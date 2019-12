Gonzalo Caps lleva años luchando por cumplir su sueño. Mientras compagina el trabajo con su faceta como youtuber, no ha dejado de lado su pasión por la música. Ahora su voz aparece en la banda sonora de la segunda temporada de la serie de Flooxer, 'Más de 100 mentiras', con el tema 'Amigx', y dentro de muy poco verá la luz su primer disco 'Parasomnias'. Además, habla semanalmente de series en 'Zavid', el canal que comparte en YouTube con su marido. Y si todavía no lo conoces, seguramente te sonará su risa contagiosa de los vídeos de Andrea Compton, una de sus mejores amigas.

·Nombre: Gonzalo Caps

· Redes sociales: Instagram @gonzalocaps con más de 23.000 seguidores y 'Zavid' en YouTube con 42.000 suscriptores.

·Fecha nacimiento y horóscopo :27/06/1991, Cáncer

-Sueles subir covers a tus redes sociales y hace poco has hecho un anuncio importante: estás preparando tu primer disco, ¿cómo ha sido posible que llegue a materializarse?

¡Sí! A principios de 2020 saldrá la primera parte de mi primer disco. Hasta ahora sólo había publicado EPs así que sacar un disco con 12 canciones es algo nuevo para mí. Lo voy a sacar en dos partes de 6 temas. Cada una de ellas tiene un significado diferente. El título total del disco es PARASOMNIAS y el de cada parte lo anunciaré según vaya saliendo. Ha sido posible gracias al esfuerzo y trabajo que he hecho durante este último año. Desde que empecé en la música me he autopublicado todo.

-Tu nuevo single “Amigx” forma parte de la segunda temporada de “Más de 100 mentiras”¿Cómo te sientes?

Estoy muy emocionado, porque creo que encaja muy bien en la escena. Siempre había soñado con escuchar algo mío en una serie así que no puedo estar más feliz.

-Tienes muchos amigos en este mundillo, ¿podremos escuchar alguna colaboración, como por ejemplo, con Belly Basarte o Jedet?

En mi disco habrá colaboraciones, de hecho ya te puedo contar que con Marina Jade (OT 2017) ya hemos grabado. Seguramente también va a haber una con Jedet pero todavía no puedo decir mucho más.

-¿Cuál consideras que es tu estilo musical?¿En qué se diferencia o por qué dices que en Parasomnias vamos a escuchar un sonido distinto?

Creo que Indie-pop pero realmente ahora está empezando a ser un poco Dream pop. Es mucho más electrónica que antes. Se puede acercar un poco a lo que hace “Lauv” o “Lorde”. (Ojalá ser ellos jaja)

-Además de cantar, una de tus actividades principales es el canal de YouTube que tienes con tu marido donde comentáis las series que véis, ¿por qué os animasteis a empezarlo juntos y por qué escogisteis las series?

El canal fue todo idea de David, cuando empezamos a salir le apetecía mucho tener un canal de Youtube así que me convenció. Somos muy seriéfilos así que obviamente era el mejor tema para los vídeos. Como mi mejor amiga, Andrea acababa de abrir el suyo y estaba teniendo mucho éxito, nos ayudó un montón.

-¿Cómo es trabajar con tu pareja?

En el ámbito de youtube la verdad que genial, porque nos complementamos muy bien. Ahora mismo cada uno tenemos un trabajo diferente y estamos separados casi todo el día. Antes habíamos trabajado juntos con nuestra productora que hemos estado gestionando estos dos últimos años pero desde este verano los dos empezamos en trabajos nuevos y eso nos ha venido bien. Al final si trabajas con tu pareja y estáis todo el día juntos para todo, hay que saber gestionarlo, porque puede generar muchas discusiones tontas.

-Hablando de YouTube, te hemos podido ver en algunos vídeos compartiendo pantalla con tu amiga Andrea. Os conocéis desde el instituto, ¿cómo ha evolucionado vuestra relación? ¿Cómo habéis afrontado convertiros juntos en personas tan influyentes?

Pues la verdad es que echando la vista atrás, jamás pensé que llegaríamos a este punto. Es muy divertido poder hacer las mismas cosas. Ahora la echo un poco de menos porque no podemos vernos todo lo que nos gustaría. Pero lo importante es que cada vez tenemos una relación mas fuerte de amistad y siempre estamos ahí el uno para el otro.

-¿A dónde pretendes llegar en tu carrera musical y como youtuber?

Me gustaría vivir de la música algún día. Es lo que más me gusta hacer y lo que me hace más feliz. Youtube creo que es una plataforma que evolucionara en algo distinto así que no sé qué pasara. Pero ojalá mi música llegue a mas lugares. Otro de mis sueños es hacer un musical, así que tengo todavía muchas metas que lograr.

-¿Qué consejo le darías a alguien joven que quiera dedicarse al mundo de YouTube?

No tener miedo y luchar hasta el final por lo que quieres. Si crees que tienes algo especial, sácalo.

-¿A quién te gustaría ver en esta sección? ¿Por qué?

Me encantaría ver a Jota Studio porque me apasiona su canal y me cae súper bien.