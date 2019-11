Con una mirada profunda y una sonrisa de niño, Willly Naves se está abriendo camino en el mundo de la música con un estilo muy diferente: "canción de autor pero eléctrica". Lo suyo es la armonía, y la inspiración a veces le sale del mundo natural, el que adora, y de los viajes que hace. Se ha preparado como pocos en el conservatorio y ya cuenta con un currículum larguísimo, que hoy nos detalla entre confesiones personales. Si no le conocías, ya estás tardando...

-Nombre completo: Guillermo Naves Sordo

-Redes sociales: Instagram: @willynaves, 3.910 Followers / Facebook: willynaves 4.108 Followers / Twitter: @willynaves 3.910 Followers

20/06/1985. Géminis.

Mi vida siempre ha estado ligada a la música. Con 8 años empecé a estudiar en el conservatorio y desde entonces no he parado. Licenciatura en guitarra clásica, Magisterio musical, Técnico superior de sonido… desde los 14 en bandas. Así que ha sido algo natural, que no me planteé en ningún momento. Surgió así y el mundo de la música me engulló.

-¿Cómo ha sido el camino hasta aquí?

Cualquier camino es largo y costoso. Sobre todo si se trata de algo que tenga que ver con el arte. Ha sido un camino de sacrificio y constancia. Pero bonito. Ya que vas recibiendo pequeñas recompensas por el camino y hace que todo valga la pena. Supongo que como cualquier carrera profesional, nada es fácil, pero compensa.

Más que triunfar… saber que podía intentar dedicarme a la música profesionalmente. Pasó cuando en 2012 realicé un Crowdfunding para mi primer disco largo y en 24 horas conseguí el 100% de las aportaciones. Pensé: “Parece que hay personas a las que les interesa lo que estoy haciendo” así que me dio mucho oxígeno. Es cierto que el hecho de que empezasen a llamarme de festivales nacionales me animó mucho.

-¿Cómo fue la creación de tu disco ‘Willy Naves’?

Fue un proceso lento. Composición y preproducción en casa. Mucho mimo seleccionando las canciones para posteriormente poner ese trabajo en común con Charlie Bautista (Productor) y mi manager JM de Ceballos. Para terminar rematando en “Estudio Uno”, estudio de grabación TOP en el panorama nacional. Para que os hagáis una idea “Leiva” estaba grabando a la vez su nuevo disco allí. Intentamos cuidar todos los aspectos del disco. Desde la producción a la interpretación en estudio.

Si, compongo música y letra íntegramente. Suelo inspirarme en situaciones de la vida real. Sobre todo en paisajes, lugares a los que viajo, ciudades. También las relaciones personales y los vínculos afectivos me sirven para canalizar las historias. Siempre intento que las canciones sean como una película, una historia, con principio y final, que te transporte un lugar, o a una sensación.

Si. Mi primer disco se titula “Conversaciones con Demian” por el libro de Herman Hesse. Fue un disco que compuse en una etapa más inmadura, menos evolucionado como artista y persona. Pero me trajo grandes alegrías y estoy muy satisfecho de cómo lo hicimos y lo que se generó. Era otra época, pero me ayudó mucho a posicionarme y a seguir creciendo.

Mucho. Siempre me he considerado un artista muy 2.0. Desde los inicios he utilizado las RRSS como medio de difusión, desde el MySpace, Fotolog a ahora… Instagram que es mi red favorita a Facebook y Twitter. Creo que en nuestra generación es súper importante gestionar bien tus RRSS. Soy bastante adicto a las mismas, sobre todo IG. No sé, creo que se puede saber mucho de un artista a través de sus redes viendo como las maneja y es una herramienta de comunicación con el seguidor muy importante.

Vivo cuidando a mi entorno e intentando no joder mucho al personal. Así te vendrán cosas bonitas de vuelta.

Tocar en el escenario “Plaza del trigo” del Sonorama Ribera. Fue un día muy especial. En 2008 vi allí a Vetusta Morla y me pareció mágico el ambiente que se generaba… siempre soñé con tocar allí. Once años después lo conseguí y fue increíble tocar para 8.000 pax en ese emplazamiento. Era mi tercer Sonorama… pero sin duda el más especial.

Justin Vernon, Bon Iver o Matt Berninger de The national. Aunque sería feliz haciendo algo con Bad Bunny o J Balvin.

Actualmente creo que no tengo ídolos. Pero Oasis lo fueron. Me gusta mucho la música, el boxeo, el tenis, deportes extremos. Supongo que hay personajes que me gustan mucho de esos entornos. Pero con la edad dejas de mitificar esa relación.

Componiendo canciones, tocando, con un Golden Retriever a mi lado… rodeado de música, cine, arte en general. Y a poder ser… cerca de Asturias o al menos un 50% Asturias, 50% Madrid.

Que no desfallezca. El único camino es el trabajo. No hay pelotazos, ni loterías. Si algo te gusta lo mejor es trabajar e intentar mantenerte en el tiempo, constancia y apoyarse en tu entorno para mantener los pies en la tierra y que no te dejen caer.

-¿Cómo superas esos momentos de flaqueza en los que parecía que el éxito no iba a llegar?

Los momentos de flaqueza son humanos, y tienen que pasar para darte cuenta de las cosas buenas que te pasan, y de ese modo, relativizar. Siempre que estoy un poco bajo porque un objetivo no sale… me planteo otro rápido para intentar conseguirlo y tener una motivación extra. La cosa es no parar y siempre buscar un hilo del que tirar y donde buscar ilusión.

Todo. Empezando por poder realizar giras más estables, en salas mayores, tener más público y poder conseguir en festivales, salas, ciclos mayores. Donde cada vez más gente me conozca y conozca mi música. Siempre hay muchas cosas por lograr. Poco a poco. Pero mi máximo sueño es poder cada vez llegar a más gente con mi música.

Que mi entorno personal goce de mucha salud. Y a nivel profesional llegar a toda la gente que pueda, crecer como artista y poder tocar en lugares para más personas. Pero sobre todo que siga siendo feliz con la música. Evolucionar y aprender. Tocar en festivales que soñaba, llenar salas que no conseguía llenar y poder dar un paso en mi carrera.

Hago pop, folk. Canción de autor pero eléctrica. No sé, mejor escuchar, y sobre todo mejor acudir a un concierto. Es importante que el público dé un voto de confianza a nuevos artistas. Necesitamos una nueva generación de músicos. Es genial ir a conciertos de nuestros artistas favoritos, súper conocidos. Pero también es importante ir a ver a músicos que no conocemos, es la manera de generar nuevas bandas y artistas.

Solo dar las gracias… y sobre todo que sigan recomendando la música que les gusta a sus amig@s y familiares. De ese modo habrá una red de nuevas propuestas. <3

