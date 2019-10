¿Estás seguro que conoces todas las canciones de tus idols favoritos? Seguro que te pasa como a mí y sigues la pista a muchos grupos, por lo que te resulta complicado conocer cada uno de sus temas. Pero no te preocupes porque te voy a ayudar a ampliar tu playlist diaria con este vídeo.

Ya sabéis que los grupos y solistas de K-pop están siempre muy activos y nos suelen presentar discos o singles cada muy poco tiempo. Por ejemplo, los chicos de BTS tienen 150 canciones en total y el cuarteto femenino de MAMAMOO tienen unas 120 canciones. ¡Se necesita mucha memoria para sabérselas todas!

Si acabas de descubrir los ritmos k-poperos es muy posible que te cueste descubrir esas composiciones, dado que no son el tema principal de sus trabajos y nunca fueron virales. Es totalmente normal: incluso a los que llevamos años en esto se nos escapan algunos.

Por cierto, que no sean canciones muy conocidas no significa que no sean composiciones de primera. Es posible que entre estos temas encuentres una nueva canción favorita y, por qué no, que todavía te entren más ganas de aprender coreano ¡y cantarlas como debe ser!

Y es que por muy fan que seas de BTS o MONSTA X, con tantos álbumes, singles, colaboraciones especiales y temas en solitario que han ido sacando sus miembros es dificilísimo estar al día. Y para eso estoy yo aquí, claro.

En el vídeo de esta semana voy a presentarte algunas de las canciones más desconocidas de cuatro grupos muy famosos para que puedas conocerlos aún más. ¡No esperes para darle al play y descúbrelas!