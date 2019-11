Hay personas que ante situaciones de lo más chungas recurren como única respuesta a la risa nerviosa rollo Joker. Por ejemplo, a Katie Cornetti y a su amiga Marissa no se les ocurrió otra cosa que ponerse a grabar un TikTok… ¡en pleno accidente de coche!

El vídeo ha dado la vuelta a la red social llegando a alcanzar más de 180.000 me gusta. Parece ser que en un principio el vídeo no tuvo el impacto que esperaba porque en el texto que lo acompaña se puede leer: "lo republico porque el hecho de estar atrapadas en nuestro coche volcado no recibió suficiente atención".

En la grabación se puede observar que se encuentran con el coche volcado y que las lunas están completamente agrietadas. De fondo se puede escuchar una risa un poco turbia, una versión que Katie ha hecho de la tendencia de TikTok que consiste en hacer lip sync de la canción STUPID de Ashnikko.

A veces la realidad supera la ficción. Todo lo que sucede en el vídeo se parece mucho a la trama de la serie ‘Content’, que se emite en las redes sociales de la cadena de televisión australiana ABC. En ella, Lucy, una joven recién graduada se convierte en un meme mundial a raíz de tener un accidente de coche mientras hacía un directo. Después de esto, Lucy se convierte, sin quererlo, en una influencer.

No sabemos si Katie habrá copiado la estrategia para ganar me gustas y seguidores (ahora cuenta con más de 5.000). Lo que sí sabemos es que después del accidente (sea ficticio o no) tanto ella como su amiga se encuentran estupendamente. Para quitarle hierro al asunto y que la gente no se preocupara han subido otro vídeo partiéndose el culo de toda la que se ha montado: “Marissa y yo dando la vuelta dos veces y la policía creyendo que habíamos muerto. Nosotras saliendo del coche como si no hubiera pasado nada”.