Addison Rae estrena un Tesla rosa "a juego con su sombrero"

Quizá un buen adjetivo para Addison Rae es 'colorida'. Con 71 millones de seguidores solo en TikTok y una ajetreada vida profesional y personal, la actriz, modelo e influencer es capaz de darle su toque especial a cada contenido que sube, y pocos dudan de que su color favorito es el rosa.

Es algo que poca gente sabrá mejor que Monty Lopez, su también famoso padre que además de un cachondo es un apasionado de los coches. De hecho, quizá sea más cachondo que apasionado de los coches.

El caso es que a Monty le debió parecer una buena idea regalarle a su hija una renovación completa de su coche, que ya había aparecido en algún que otro tiktok junto a Bryce Hall. Por cierto, en esos vídeos la plataforma recuerda que hay que ser cauto al volante con un mensajito debajo.

El regalo de Monty no es otro que pintar de rosa chicle el carraco eléctrico de su hija, efecto que consiguió a través de los famosos vinilos de RDB LA. El preparador de coches de lujo es famoso por haber tuneado los bólidos de Offset, Chris Brown o Lil Pump, entre otras muchas celebridades.

El proceso fue ilustrado en el canal oficial del taller, y el responsable de la transformación explica en ese vlog que fue idea de la tiktoker pintar el coche. Las palabras literales fueron, al parecer, "Papá, quiero algo a juego de mi sombrero", en referencia a un reciente clip que ha subido a la red bailonga.

Dicho y hecho, Monty decidió llevárselo a su tuneador de confianza. "Lleva tiempo viniendo como cliente, es buen amigo de RDB", dice en el vídeo de YouTube donde explica el proceso paso por paso e incluso se da una vuelta por Los Ángeles, levantando la admiración y sorpresa de otros conductores en coches como Lamborghinis (AlphaSniper, is that you?).

Addison no ha enseñado todavía el coche en ningún vídeo, pero que no te quepa duda de que en breve la veremos cantando con ese estilo chicle que tanto parece gustarle. Además, el regalito se une a otras piezas especialmente decoradas para ella, como una tabla de skate que le regaló Tony Hawk o un Jeep tuneado por ZHC.