Que ‘All I Want For Christmas’ de Mariah Carey es LA CANCIÓN por excelencia de la navidad no sorprende a nadie. Escucharla, al menos una vez, es obligatorio para que la navidad lo sea de verdad. No hacerlo es como si no comieras roscón el día de Reyes. La cantante hace su agosto en estas fechas inaugurando árboles de navidad, con luces y copos de nieve flotando, en las que se lleva un buen pellizco solo por cantarla.

La canción no sólo se ha convertido en un clásico sino que es un himno icónico de la navidad que no puede faltar en tus historias de Instagram. El fenómeno es tal, que Amazon le ha dedicado un mini documental ‘Mariah Carey is Christmas’ para celebrar el 25 aniversario del disco.

Existen muchas canciones de navidad más allá de los tradicionales villancicos que tus abuelos se empeñan en cantar mientras rascan la botella de anís (que previamente se han bebido) con un cuchillo o lo primero que pillen sobre la mesa. Al igual que hay vida más allá de ‘All I Want For Christmas’.

Sin embargo, hay quienes se empeñan en reinventarla. ¿Cómo? Pues a través de Mashups de lo más locos. Un Mashup consiste en crear una canción nueva a través de la mezcla de dos temas. En este caso ‘All I Want For Christmas’ con toda su dulzura pop, se convierte en la base de canciones rock y cañeras como ‘Don’t Stop Me Now’ de Queen.

La mezcla hace que te explote la cabeza. En un primer momento puedes pensar ‘¿qué destrozo es este?’, pero al según ‘boom’, ya no podrás dejar de escucharlo y, sobre todo, cantarlo.

Estas son otras versiones muy locas pero que, sorprendentemente, quedan muy bien con la canción original: