Teníamos que haberlo visto venir: lo de ayer de ElRubius no podía ser nada serio, pero no había manera de estar seguro hasta que llegó la fecha anunciada. Bueno, una de las dos fechas, la correcta porque en Twitter decía que iba a haberse anunciado el 15 de junio en lugar del 15 de julio.

Las respuestas más normales eran las tipo "qué bien", "vaya susto" o "me alegro", como le dijo su compi TheGrefg. Pero entre los suspiros de alivio y mensajes de alegría hay, cómo no, hueco para el ingenio. Por ejemplo, haciendo un montaje de Piqué cuando se fue Neymar del Barça y puso "Se Queda" en redes sociales. Esta vez sí era cierto, no como con el brasileño.

Con lo cuidadoso que suele ser con sus palabras, llama la atención verle cachondeándose un poco de Facebook Gaming, pero era más un guiño a sus seguidores que una burla 100%. Vamos, igual que lo de imitar el vídeo de Ninja cuando se fue de Twitch con dirección a Mixer. Ahora, ¿te imaginas el trolleo que hubiera sido que se fuera una semana a Mixer?

Lejos de ofenderse, los Rubiers se consideraron a sí mismos unos payasetes por pensar que su ídolo iba a pirarse de su lugar favorito en el mundo. Los ofendiditos (mayormente de coña) repitieron las sabias palabras de su canto ancestral: "Critícame por ser Rubier, vamos estás en tu derecho, habla a mis espaldas e insúltame por serlo, pero habla mal de Rubius o mis amigos y el infierno te parecerá un parque de diversiones comparado conmigo".

Hasta los más haters con el no-anuncio tuvieron que rendirse a la evidencia de que el trolleo fue importante, y buscaron formas originales de mostrar su indignación. Por ejemplo, un bot en Twitter que te manda (bajo petición anónima) a tomar viento, que se convirtió en una de las respuestas con más likes de la noche.

Si lo mejor es eso, tomarse las cosas con humor, como hacía el encargado de los sobresaltos en la peli de Monsters S.A.: "Sustos que dan gusto".