Hay cosas a las que no se le puede dar una explicación, simplemente suceden. Por eso el "¿Me explicas?" que soltó el otro día AuronPlay en redes sociales no tenía mucho sentido, como tampoco lo tenía el vídeo al que hacía referencia. Si estabas pensando que es un nuevo capítulo de su obsesión con TikTok, no andas desencaminado.

El tipo que protagoniza las últimas pesadillas del youtuber se hace llamar faraaz_zs en TikTok, tiene más de dos millones de seguidores en esa red social y es, cómo no, indio. Su nombre real es Faraaz Sarang, tiene cuerpo de modelo aunque su cara no cumple con los cánones de belleza que se le suponen a un guaperas, y menos cuando pone "la cara".

Faraaz probablemente llegó a oídos de Auron gracias a sus seguidores, que saben lo que le gusta. Llevaban días destacando el "cringismo" del indio, cuyos vídeos son una mezcla de aventuras absurdas con comedia incomprensible, siempre destacando la jeta del tipo como solución en momentos de crisis.

Por la razón que sea, Faraaz acumula 37 millones de likes solo en TikTok y un montón de fans en Twitter, donde se ha convertido e una de esas celebridades que no hacen nada más que ser divertidas para la audiencia. Sus episodios musicales tienen mucha cámara lenta, mucho pop indio y muchísima justicia social de garrafón. Él siempre sale como un guaperas salvador que utiliza su cara de batalla como arma infalible, algo que no sabemos qué tal le irá en la vida real.

Te guste o te provoque sentimientos encontrados, gente como Faraaz es necesaria en TikTok. Es el tipo de usuario que le da color a la plataforma, y demuestra que no todo tiene que tener sentido para ser gracioso. Lo sentimos Auron, nosotros sí somos fans de los tiktokers indios, y estamos seguros de que aunque no lo quieras reconocer, también están haciéndose un huequito en tu corazón.