Mr Beast se compra una isla con billetes de lotería

En una entrevista a Johnny Depp, un periodista le preguntaba lo típico de si el dinero da la felicidad. El respondía muy serio que no, y después añadía: "pero tienes que ver el yate que me he comprado".

Dentro del mundo YouTube hay bastante gente con muchísima pasta, creadores de contenido más o menos generosos que hacen experimentos con el dinero, pero ninguno está al nivel de Mr Beast.

Jimmy 'Mr Beast' Donaldson es un youtuber al que pueden llamar de todo menos tacaño. Con la ayuda de 10 personas, compró una burrada de tickets de rasca y gana, y sus ayudantes se llevaron una buena sorpresa.

Concretamente se gastó un millón de dólares en lotería de ese tipo, y las 10 personas que tenía con él eran ayudantes para que se pudiera rascar todo más rápido. ¿La intención? Supuestamente quería comprobar si recuperaría (o superaría) el dinero invertido en azar.

La cantidad de billetes era obscena, tanto que necesitaron un camión para que les llevase todas las participaciones. Cuando se metieron en faena, Mr Beast explicó que si superaban los 10 millones de dólares en ganancias (ninguna tontería), repartiría el 10% entre cada uno de los participantes.

Según iban rascando, y viendo que el dinero recuperado era inferior al gastado, el youtuber empieza a contar cosas que no tienen que ver directamente con la intención original. En realidad todo era una engañifa.

Básicamente, el dinero que invirtió en lotería estaba destinado a una isla por la que los 10 ayudantes iban a luchar, como si de un reality show se tratara. Con el dinero que lograron acumular, Mr Beast compró una isla que será el premio de la competición.

El youtuber se había tomado hace unas semanas un respiro de la plataforma de vídeos, anunciando que estaba preparando "la cosa más grande que jamás había hecho". Pues bien, parece que tenía razón...