Se hace viral por chocar el coche de su novio contra la casa de sus suegros solo 5 horas después de sacar el carnet de conducir

Todos los días ocurren pequeños accidentes de coche. Al final, es inevitable, y cualquiera que esté en posesión del carnet de conducir lo sabe. Sin embargo, lo que no es tan común es que te ocurra tan solo 5 horas después de haber conseguido la licencia. Aunque no es imposible, tal y como ha demostrado una usuaria de TikTok.

Durante las últimas horas, esta usuaria, llamada @sarafernandezr, se ha hecho muy viral. Y es que no solo ha tenido un ligero accidente después de que pasasen 5 horas desde sacarse el carnet, sino que, además, ha estrellado el coche de su novio… contra la casa de sus suegros. Tal y como podemos ver en las imágenes, la cosa no ha sido grave y solamente parece haber rozado una de las paredes de la casa con el coche. Pero, claro, imagínate que te ocurre eso mismo a ti. A nadie nos gustaría decirle a nuestros suegros que hemos estampado un coche contra su casa, claro.

Sin embargo, no sabemos cómo se han tomado la noticia ni sus suegros ni su novio, pero sí como la han acogido las redes sociales. Twitter/X se ha llenado de decenas de comentarios alucinando con esta historia. "5 horas, estoy a grito pelado", escribía Guanyar. "Otros suspendiendo por culpa de examinadores cabrones y luego algunos regalando carnets a gente que no sabe ni aparcar", "a quien se le ocurre dejar a alguien su primer día de carnet solo con un coche nuevo" o "lo peor es que no tendría ni seguro", son solo algunos de los tuits más aplaudidos.

Desde luego, este tipo de cosas pasan y tampoco hay que hacer más drama del necesario. Pero algo está claro: vaya mala suerte hay que tener para que tu primer accidente sea contra la casa de tus suegros. Nosotros encendemos una velita de la suerte para que esta usuaria no tenga más problemas al volante.