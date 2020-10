Camila Cabello baila la versión más sensual de la 'Bomba' de King África

Camila Cabello intenta estar alejada de las redes sociales. La cantante ha confesado en más de una ocasión que le influyen mucho los comentarios que recibe y que le provoca ansiedad estar tan conectada. Sin embargo, la artista se pasa de vez en cuando por su cuenta de Instagram para regalarles un rarito agradable a sus seguidores.

Con su particular y característico humor, Cabello ha querido celebrar el final del mes de la herencia hispana, un periodo de tiempo entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre durante el cual se recuerda en Estados Unidos los logros, la cultura y la influencia que han tenido los hispanoamericanos.

La cantante de 'Havanna' y 'Señorita' nació en Cuba y, además, cuenta con ascendencia mexicana por parte de padre. Por este motivo, Camila ha enarbolado la bandera de latina y se ha marcado un baile de lo más sensual. La canción escogida ha sido la popular 'Bomba' de King África.

En mitad de la cocina, descalza, un moño y ropa de estar por casa (que también ha promocionado al tratarse de un conjunto diseñado por unos amigos suyos) se ha arrancado a seguir los pasos que dice la canción: una mano en la cabeza, luego otra en la cintura y suavecito para abajo.

Esta no es la única fecha que la actriz de la nueva versión de La Cenicienta no ha querido dejar pasar. Con motivo del día de la salud mental, Camila compartió con sus seguidores algunas de las herramientas que a ella le han servido para afrontar su ansiedad y su trastorno obsesivo compulsivo. También ha querido concienciar a sus fans sobre la importancia de votar y de hacerlo de forma correcta para que la emisión del voto no se de por nula.