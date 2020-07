TikTok se ha convertido en la app de la cuarentena. Quien no tenía cuenta ha terminado sucumbiendo para emular los retos, los bailes y pasar el rato creando divertidas escenas. Tal es el poder de esta aplicación de sincronización de movimientos que hasta determina qué canción se convierte en un éxito y cuál pasa inadvertida.

Las canciones comerciales ya no se hacen famosas en la radio para luego saltar de los coches y discotecas a cada una de las casas sino que se dan a conocer en TikTok, se vuelven virales y ya no te las puedes quitar de la cabeza por mucho que te esfuerces.

Es el caso de 'Old Town Road', el tema de Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus (y que hasta tiene una versión con RM de BTS). El tema había pasado casi desapercibido hasta que comenzaron a utilizarlo estrellas de esta plataforma con el "Yeehaw Challenge". Lo que vino después ya es historia. Se ha hecho con nada más y nada menos que dos premios Grammy y ha conseguido mantenerse durante más de 17 semanas como el single más vendido en Estados Unidos.

Después de esta canción muchas otras se han convertido en tendencia gracias a TikTok. Estas son algunas de las más populares:

Surfaces - Sunday Best

El sonido Lo-fi de este dúo y la filosofía positiva que transmite ha convertido esta canción en otro éxito de la plataforma, un año después de su lanzamiento: "Feeling good, like I should" (Me siento bien, como debería) es la parte de la letra que hemos podido escuchar como se repetía en TikTok. El single ha conseguido la certificación de oro en Bélgica, Portugal, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Doja Cat - Say So

Este single del segundo disco de la rapera Doja Cat también cobró popularidad gracias a TikTok. En concreto después de que la tiktokera Haley Sharpe hiciera un baile con ella que se convirtió en viral. La canción llegó ha posicionarse en la cima de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos con una mezcla donde colabora Nicky Minaj, siendo la primera vez que dos raperas alcanzan una posición tan alta en esta lista.

Jawsh685 - Laxed (Siren Beat)

Este usuario de YouTube, que se dedica a crear beats para plataformas, jamás se hubiera imaginado el éxito que ha tenido su base musical en TikTok ni que Jason Derulo la utilizaría en una de sus canciones.

Supalonely - Benee feat. Gus Dapperton

Este single de la artista Neozelandesa Benne ha revolucionado por completo TikTok llegando a superar los 6.900 millones de reproducciones tan sólo en el mes de marzo. Una auténtica locura. El tema ya ha alcanzado la certificación de Platino en Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Con tan sólo 20 años ya se ha ganado la admiración del mismísimo Elton John.