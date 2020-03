La influencer Chiara Ferragni y su marido, el rapero Fedez, llevan confinados en su residencia de Milán muchos más días que nosotros en España, por lo que ya les ha debido dar tiempo a realizar las actividades que se han puesto tan de moda: yoga o deporte en casa, challenges, conciertos en streaming o volverse unos cocinillas.

Durante este periodo de aislamiento social donde la creatividad está salvando a muchos del aburrimiento, la familia Ferragnez (contracción de ambos apellidos que ya se ha postulado como su sello de identidad) se ha convertido en la protagonista de ‘Quarantena’, una divertida parodia de la cabecera de la serie ‘Friends’.

El vídeo consiste en una especie de house tour alternativo con la canción de ‘I’ll be there for you’ de The Rembrandts, que ponía banda sonora a la serie, y vídeos caseros de los influencers.

En esta parodia no puede faltar el icónico sofá de ‘Friends’ ni tampoco los outfits por excelencia de la cuarentena: las zapatillas de casa, los pijamas y el moño. “¿Os dais cuenta de que no tengo mucho que hacer?”, comentaba Fedez en la publicación de Instagram que ha compartido.

Además, Fedez (a quien pillan viendo Porn Hub) nos demuestra que Chiara, el pequeño Leo y él no son los únicos que están en su casa pasando la cuarentena: su perrita Matilda, Franco (padre de Fedez y cocinero de la familia durante el aislamiento), un muñeco del Papa Francisco, un alien, ‘el cartón de la Ferragni’, un gremlin ‘experto en maquillaje’ y otro monstruito que representa al rapero nada más despertarse, les están haciendo compañía.

Uno de los highlights del vídeo es que muestra el mayor tesoro que guardan ahora mismo los Ferragnez: una caja de Louis Vuitton llena de botecitos de gel antiséptico.

Esta recreación de la cabecera de ‘Friends’ ha gustado tanto que algunos influencers españoles como María Pombo han hecho su propia versión. Además, el vídeo ha llegado hasta la actriz Jennifer Aniston (‘Rachel’ en la serie), que le ha dado ‘me gusta’ y ha comenzado a seguir en Instagram al rapero.

Además, ambos siguen plenamente concienciados con la crisis sanitaria que estamos viviendo y siguen recaudando dinero para llevar el material de cuidados intensivos necesario para los hospitales.